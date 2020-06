Mais atualizações

A epidemiologista e principal responsável técnica da resposta à covid-19 da OMS, Maria van Kerkhove, afirmou ontem que a transmissão da Covid-19 por pessoas sem sintomas da doença, como febre ou tosse, parece ser "rara". Contudo, frisou que há diferença entre assintomáticos e pré-sintomáticos.



Taxa adicional sobre a banca

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Presidente brasileiro afirma que milhões de pessoas "perderam os empregos", depois de a Organização Mundial de Saúde ter classificado de "rara" a possível transmissão da Covid-19 por pessoas assintomáticas."Após pedirem desculpas pela hidroxicloroquina, agora a OMS conclui que pacientes assintomáticos não têm potencial de infetar outras pessoas. Milhões ficaram trancados em casa, perderam seus empregos e afetaram negativamente a Economia", escreveu Bolsonaro na rede social Twitter, ao publicar também uma notícia sobre as recentes declarações da OMS sobre pacientes sem sintomas.As declarações de Bolsonaro surgem após o Presidente brasileiro ter ameaçado na sexta-feira retirar o país da OMS, acusando a organização de atuar de forma "política", "partidária" e "ideológica"."Eu adianto aqui, os Estados Unidos saíram da OMS. Nós estudamos isso, no futuro... ou a OMS trabalha sem viés ideológico, ou saímos de lá também. Não precisamos de gente de lá de fora a dar palpite na saúde aqui dentro", afirmou Bolsonaro à entrada do Palácio da Alvorada."Ou a OMS realmente deixa de ser uma organização política e partidária ou nós estudamos sair de lá", acrescentou.O Brasil regista 679 óbitos e 15.654 infetados pelo novo coronavírus, totalizando 37.134 mortes e 707.412 casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os últimos dados oficiais, contestados por um consórcio de investigação jornalística As autoridades sanitárias do México registaram 354 novas mortes por Covid-19, atingindo 14.053 óbitos desde o início da pandemia.Segundo dados oficiais, o território mexicano regista um total de 120.102 infeções confirmadas, o que representa um aumento de 2999 nas últimas 24 horas.As autoridades de saúde também registam 1284 mortes suspeitas que estão em processo de estudos de laboratório para confirmar se a causa da morte foi devido à Covid-19.Investigações jornalísticas apontaram que, em cidades como a capital mexicana, o número de mortos devido à Covid-19 pode ser até três vezes maior que o oficial.Os Estados Unidos registaram 450 óbitos relacionados com a Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo em cerca de dois meses, de acordo com a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.O país regista agora 110.932 desde o início da pandemia.Até às 20h30 de segunda-feira (1h30 de hoje em Lisboa) os Estados Unidos registavam mais de 1.955.000 de casos de contágio, sendo que cerca de 506 mil pessoas foram dadas como curadas.O país começou a ultrapassar a barreira de 500 mortes diárias no final de março, até registar mais de três mil mortes em 24 horas em meados de abril. Nas últimas duas semanas os relatórios diários caíram regularmente abaixo de mil mortos.Contudo, os EUA continuam a registar cerca de 20.000 novos casos diariamente e têm o maior número de casos fatais e de casos confirmados em todo o mundo.O Governo aprova esta terça-feira, em Conselho de Ministros, o orçamento suplementar. Será traçado um novo cenário para responder à crise provocada pela pandemia.A estimativa aponta para a necessidade de um financiamento extra na ordem dos 13 mil milhões de euros.Esta proposta do Governo de revisão do Orçamento do Estado vai ser debatida na Assembleia da República no dia 17 deste mês.Olhando ao Programa de Estabilização Económica e Social já apresentado pelo Governo, verifica-se uma previsão derecuperação da economia a partir do próximo ano: em 2021 a riqueza produzida no país já deverá crescer 4,3 por cento, depois de uma contração este ano de 6,9.Este ano, as exportações recuam mais de 15 por cento, mas no próximo ano recuperam 8,4. Quanto às importações, este ano caem mais de 11 por cento.O investimento desliza 12,2 por cento este ano para subir no próximo mais de seis por cento. Em 2020, só o consumo público regista uma subida superior a três por cento.A banca está contra a taxa adicional de solidariedade decretada pelo Governo. A Associação Portuguesa de Bancos sustenta que esse encargo não devia ser só para o sector.Salienta a mesma estrutura que, apesar da crise, os bancos já estão a ajudar a economia e a apoiar famílias e empresas.Esta contribuição da banca deverá render 33 milhões de euros. Dinheiro que caberá ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. É uma taxa de 0,02 por cento. Vem somar-se aos 182 milhões de euros da outra contribuição extraordinária paga pelos bancos para financiar o Fundo de Resolução.O país registava na terça-feira 1485 mortes resultantes da Covid-19, mais seis do que no domingo, e 34.885 infetados, mais 192.Face aos números da véspera, em que se registavam 1479 mortes, deu-se um aumento de óbitos de 0,4 por cento. Já os casos e infeção subiram 0,6 por cento.Na região de Lisboa e Vale do Tejo (13.222), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 149 casos de infeção.A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.948, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 13.222, do Centro, com 3826, do Algarve (389) e do Alentejo (268).Os Açores registam 142 casos de covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o último boletim epidemiológico.A região Norte continua também a ser a que regista o maior número de mortos (807), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (403), do Centro (244), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito.A pandemia da Covid-19 já causou mais de 404 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço compilado pela agência France Presse, a partir de diferentes fontes oficiais.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, ainda que com menos óbitos.