Noruega e Marrocos empatam





(Com Lusa)

Em Harrison, os marroquinos adiantaram‑se no marcador aos oito minutos, por Brahim Díaz, mas os nórdicos empataram aos 75, por intermédio de Martin Odegaard.Os jogadores do Benfica tiveram participação ativa: Aursnes foi titular e saiu aos 72 minutos, enquanto Schjelderup entrou ao intervalo.A Noruega regressa a um Mundial após 28 anos de ausência, impulsionada pela campanha perfeita nas eliminatórias, com Erling Haaland a marcar 16 golos. Sob o comando de Stale Solbakken, a seleção nórdica integra o Grupo I, no qual defrontará Iraque, Senegal e França.Já Marrocos, disputará a sua terceira fase final consecutiva e procura confirmar, na América do Norte, o estatuto alcançado com a histórica meia-final no Qatar 2022, depois de ter eliminado Portugal nos quartos de final. A equipa de Walid Regragui integra o Grupo C, onde enfrentará Brasil, Escócia e Haiti.O Mundial2026 vai decorrer, entre quinta-feira e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.