Futebol Internacional
Mundial 2026
Noruega e Marrocos empatam
A Noruega, dos benfiquistas Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup, empatou 1-1 com Marrocos, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, no último jogo de preparação para o Mundial2026, que arranca na quinta-feira.
Em Harrison, os marroquinos adiantaram‑se no marcador aos oito minutos, por Brahim Díaz, mas os nórdicos empataram aos 75, por intermédio de Martin Odegaard.
Os jogadores do Benfica tiveram participação ativa: Aursnes foi titular e saiu aos 72 minutos, enquanto Schjelderup entrou ao intervalo.
A Noruega regressa a um Mundial após 28 anos de ausência, impulsionada pela campanha perfeita nas eliminatórias, com Erling Haaland a marcar 16 golos. Sob o comando de Stale Solbakken, a seleção nórdica integra o Grupo I, no qual defrontará Iraque, Senegal e França.
Já Marrocos, disputará a sua terceira fase final consecutiva e procura confirmar, na América do Norte, o estatuto alcançado com a histórica meia-final no Qatar 2022, depois de ter eliminado Portugal nos quartos de final. A equipa de Walid Regragui integra o Grupo C, onde enfrentará Brasil, Escócia e Haiti.
O Mundial2026 vai decorrer, entre quinta-feira e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Os jogadores do Benfica tiveram participação ativa: Aursnes foi titular e saiu aos 72 minutos, enquanto Schjelderup entrou ao intervalo.
A Noruega regressa a um Mundial após 28 anos de ausência, impulsionada pela campanha perfeita nas eliminatórias, com Erling Haaland a marcar 16 golos. Sob o comando de Stale Solbakken, a seleção nórdica integra o Grupo I, no qual defrontará Iraque, Senegal e França.
Já Marrocos, disputará a sua terceira fase final consecutiva e procura confirmar, na América do Norte, o estatuto alcançado com a histórica meia-final no Qatar 2022, depois de ter eliminado Portugal nos quartos de final. A equipa de Walid Regragui integra o Grupo C, onde enfrentará Brasil, Escócia e Haiti.
O Mundial2026 vai decorrer, entre quinta-feira e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
(Com Lusa)