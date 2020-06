Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a progressão do zSARS-CoV-2 à escala internacional.

Pequim aperta controlo a novo surto



O governo municipal decretou "estado de guerra" para interromper este novo surto, depois de nos últimos dias se terem somado 106 novos casos, levando ao encerramento de serviços não essenciais e à realização de dezenas de milhares de testes de despistagem.





A China diagnosticou 40 novos casos da covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo 27 em Pequim, após um surto detetado no principal mercado abastecedor da capital.



Mais de 100 mil funcionários estão encarregados de supervisionar 7.120 comunidades próximas do mercado de Xifandi. Mais de 20 bairros foram colocados sob quarentena, para impedir a disseminação entre os 20 milhões de habitantes de Pequim.







Todos os funcionários e aqueles que mantiveram contacto próximo com casos confirmados ou com o mercado de Xifandi devem permanecer em casa e fazer um teste num dos centros designados em Pequim. O mercado de Xifandi abrange uma área de 112 hectares, tem 1.500 funcionários e mais de quatro mil bancas.



Na Nova Zelândia foram registados dois casos da covid-19, pondo fim a um período de 25 dias sem novas infeções. Isto numa altura em que a pandemia do novo coronavírus provocou a morte a pelo menos 435.176 pessoas e contagiou mais de oito milhões, de acordo com o último balanço feito pela agência France-Presse (AFP). Em Portugal, morreram 1.520 pessoas das 37.036 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.





O primeiro-ministro admitiu que Portugal poderá vetar a entrada de cidadãos provenientes do Brasil, caso seja essa a determinação da Agência de Prevenção de Doenças da União Europeia face à pandemia de covid-19.







O Brasil totaliza 43.332 óbitos e 867.624 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, que chegou ao país sul-americano no final de fevereiro.





"A partir do momento que houver sinalização por parte da Agência Europeia de Prevenção da Doença, nós cumpriremos as regras. Até agora temos mantido exceções. Mantivemos voos de e para o Brasil. A frequência tem sido baixa e 11 pessoas entre 8.767 pessoas que vieram do Brasil foram dadas como infetadas", disse António Costa, num encontro com jornalistas estrangeiros, em Lisboa, citado pelo jornal brasileiro Folha de S. Paulo.



As declarações de Costa foram proferidas no dia em que parte da Europa começou a reabrir as suas fronteiras internas. A lista de nações que terão a entrada da União Europeia vetada ainda não foi divulgada, mas será baseada na situação epidemiológica do país face ao novo coronavírus.



Em Portugal, esta segunda-feira, a Área Metropolitana de Lisboa pôs fim às restrições que tinha ainda em vigor e junta-se ao resto do país na terceira fase de desconfinamento.



Em Lagos, as autoridades sanitárias investigam uma festa ilegal que poderá ser um foco ativo de novas infeções.