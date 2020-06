Mais atualizações

Medidas para 19 freguesias

Multas para quem prevaricar

Reforço de transportes públicos

Torres Vedras

Mafra

Caneças

Reguengos de Monsaraz

Grândola

Elvas

Oliveira do Bairro

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Unicef estimou hoje que milhões de crianças vão ficar à beira da fome no Iémen, devastado pela guerra, afetado pela pandemia e pela quebra na ajuda humanitária.A previsão consta de um novo relatório intitulado "Iémen cinco anos depois: crianças, conflitos e covid-19", no qual se aponta que o número de crianças iemenitas desnutridas pode chegar aos 2,4 milhões até ao final do ano, um aumento de 20% em relação ao cenário atual."À medida que o devastado sistema de saúde e as infraestruturas lutam para lidar com o coronavírus, a situação, que já é terrível para as crianças, provavelmente vai deteriorar-se consideravelmente", alerta a Unicef.A débil infraestrutura de assistência médica não está preparada para combater a pandemia de coronavírus, após cinco anos de guerra entre uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita e os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão.A guerra, que eclodiu em 2015, desencadeou a pior crise humanitária do mundo.A Unicef antevê que a situação piore porque os países reduziram recentemente a ajuda humanitária.O país registou oficialmente mais de mil casos de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, que resultaram em 275 mortos. No entanto, acredita-se que a contagem real seja muito maior, pois as capacidades de teste são extremamente limitadas.A China diagnosticou 13 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo 11 em Pequim.Todos os casos em Pequim são de contágio local. Os restantes dois são oriundos do exterior e foram diagnosticados em Xangai.As autoridades asseguraram na passada terça-feira que o surto em Pequim está na fase final, após medidas de confinamento parcial e realização de testes em grande escala.A Comissão de Saúde da China não relatou novas mortes em todo o país.O número de casos ativos fixou-se em 389, entre os quais oito em estado grave.Desde o início da pandemia, segundo os dados oficiais, a China registou 83.462 infetados e 4634 mortos, devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.O México ultrapassou os 200 mil casos confirmados e as 25 mil mortes por Covid-19, após registar 6104 infeções e 736 óbitos nas últimas 24 horas.Desde o início da pandemia, o México acumulou 202.951 casos e 25.060 mortes, informaram as autoridades numa conferência de imprensa no Palácio Nacional da Cidade do México.Os contágios duplicaram em 22 dias, o mesmo acontecendo ao número de mortos, em apenas 20 dias.Atualmente, o México ocupa o 11.º lugar no mundo no número de infetados e é o sétimo país com mais mortes acumuladas desde o início da pandemia.O diretor de Epidemiologia do Governo do México, José Luis Alomía, indicou que existem ainda 1.966 mortes suspeitas, sobre as quais se aguardam resultados laboratoriais.No país, a Cidade do México e o estado do México continuam a ser os que registam o maior número de casos acumulados, ativos e também óbitos.O Brasil registou quinta-feira 1141 mortos pela Covid-19 e o chefe de Estado, Jair Bolsonaro, numa transmissão no seu Facebook, prestou homenagem às vítimas da pandemia, pedindo ao presidente da Agência Internacional do Turismo para cantar a música "Avé Maria".Na transmissão "online", Gilson Machado Neto, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, também conhecida como Embratur, tocou acordeão e cantou a música "Avé Maria", a pedido de Bolsonaro."Queria aproveitar o Gilson aqui. Sei que muitos programas de rádio tocam a `Ave Maria` a esta hora. Queria então prestar uma homenagem a todos os que se foram vítimas do coronavírus e pedir para o Gilson tocar a Avé Maria", disse o chefe de Estado.Com os 1141 mortos registados nas últimas 24 horas, o Brasil totaliza agora 54.971 vítimas mortais devido à Covid-19, segundo o Ministério da Saúde do país.Em relação ao número de infetados, o Brasil contabilizou 39.483 novos casos, num total de 1.228.114 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.O país sul-americano já registou a recuperação de 673.729 pacientes infetados, sendo que 499.414 doentes continuam sob acompanhamento, de acordo com o executivo.A letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, mantém-se em 4,5 por cento.Os Estados Unidos registaram mais 618 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, atingindo os 122.550 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.O país contabiliza agora mais de 2,4 milhões de casos confirmados, com 38.079 infeções em apenas um dia, segundo o balanço realizado à 1h00 de quinta-feira em Lisboa.A média de novos casos voltou a ficar acima dos 30 mil, devido ao aumento em estados como a Califórnia, Florida, Texas e Arizona, que, juntos, representam quase metade das infeções do país.Nova Iorque continua ainda assim a ser o estado mais atingido pela pandemia, com 390.415 casos confirmados e 31.301 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália. Só em Nova Iorque, morreram 22.384 pessoas.O Estado de Nova Iorque é seguido por Nova Jérsia, com 13.092 mortos, Massachusetts, com 7962, e Illinois, com 6810. Outros Estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia, com 6557, Michigan, com 6133, Califórnia, com 5751, e Connecticut, com 4298. Em termos de infeções, a Califórnia é o segundo estado mais afetado, apenas atrás de Nova Iorque, com 197.589.A partir de 1 de julho entram vigor três modos distintos de desconfinamento em Portugal: Portugal continental baixa para situação de alerta; a Área Metropolitana de Lisboa passa a situação de contingência; Dezanove freguesias dos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra e Amadora mantêm a situação de calamidade.Estas três velocidades entram em vigor na próxima quarta-feira, dia 1 de julho.O primeiro-ministro, António Costa, garantiu que, até ao final da pandemia, o pais nao vai sair do estado de alerta.O dever cívico de recolhimento domiciliário está de regresso. As pessoas só podem sair de casas para ir trabalhar, ao supermercado e às farmácias.Ficam proibidas as feiras e mercados e os ajuntamentos são limitados a cinco pessoas.Vai ser mais reforçada a vigilância dos confinamentos obrigatórios.Estas medidas do estado de calamidade aplicam-se a 19 freguesias dos concelhos de Amadora, Odivelas, Sintra, Loures e Lisboa.Para pessoas singulares, a multa será entre 100 e 500 euros. No caso das empresas, será entre os mil e os cinco mil euros.As coimas podem ser aplicadas a quem não utilizar máscara nos locais obrigatórios, a quem não mantiver o distanciamento social ou não respeitar o límite máximo para ajuntamentos.As forças de segurança passam a ter maior capacidade de intervenção e estão autorizadas a autuar.Os transportes públicos na região de Lisboa vão ser reforçados a partir da próxima semana. Na próxima quarta-feira, a oferta vai aumentar para 90 por cento.O objetivo é impedir a sobrelotação dos transportes públicos.O reforço vai centrar-se nos autocarros que transportam passageiros para Lisboa. Vai manter-se até ao final do ano e custa mais dez milhões de euros mensais.Em Torres Vedras agrava-se a situação no hospital. Morreram mais dois doentes no Serviço de Urgência da unidade. Há agora três mortos e dez casos de infeção: oito utentes e dois profissionais de saúde.O hospital aguarda ainda o resultado de dezenas de testes a utentes e a profissionais.O foco de infeção surgiu no Serviço de Urgência, depois de um idoso ter estado ali internado.Em Mafra, há cinco novos casos. São trabalhadores da empresa Sicasal.O primeiro caso suspeito foi diagnosticado na sexta-feira da semana passada.A empresa realizou testes a todos os que estiveram em contacto com o funcionário e os cinco trabalhadores infetados estão agora em casa em isolamento.Morreu mais um utente de um lar em Caneças, Odivelas. É a segunda pessoa a morrer com Covid-19 na Casa de Repouso da Enfermagem.Trata-se de uma pessoa de 90 anos que estava internada no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.No total, o lar já registou 87 casos: sessenta utentes e 27 profissionais de saúde.Onze idosos estão a receber tratamento hospitalar.Noutro Lar de caneças, no de Nossa Senhora da Aparecida, há 26 casos confirmados, todos os utentes. O lar não divulga o número de funcionários infetados.No lar de idosos de Reguengos de Monsaraz, morreu um utente. Tinha 70 anos e sofria de outras doenças.Naqueleas instalações, estão infetados 70 idosos e dois trabalhadores.A Administração Regional de Saúde de Évora vai colocar cinco médicos médicos a acompanhar a situação.Ao todo, no concelho de Reguengos de Monsaraz, há já 114 casos.Em Grândola, há mais duas pessoas infetdas: um funcionário do parque de campismo local e um utilizador do espaço, que estão sem sintomas e em isolamento.No total, foram registados 22 casos.Hoje continuam a ser realizados testes a todos os utilizadores e a todos os profissionais do parque.O parque de campismo da Galé foi ontem encerrado. O foco de contágio começou no feriado de 10 de Junho, quando um grupo de jovens, entre os 15 e os 20 anos, fizeram uma festa.Em Elvas já há sete casos de infeção pelo novo coronavírus. Seis pertencem à mesma família.Uma destas seis pessoas participou num encontro de ginástica em Elvas, seguido de um almoço, mas ainda não está confirmado que deste acontecimento tenham surgido outros casos positivos.Em Oliveira do Bairro, há 11 pessoas infetadas. Trata-se de dez jovens e o pai de um deles.O contágio terá ocorrido na festa de reabertura de um bar.Cento e trinta pessoas que estiveram em contacto com os doentes estão a ser rastreadas.Os dados do último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de quinta-feira, indicam mais 311 casos - 77 por cento na região de Lisboa.Morreram mais seis pessoas para um total de 1549.Estão internadas 436, mais sete. Sessenta e sete encontram-se em unidades de cuidados intensivos, menos seis face à véspera.Desde o início do surto, já foram identificadas 40.415 infeções.O número de recuperados aumentou para 26.382.A pandemia da Covid-19 já causou quase 484 mil mortes e infetou mais de 9,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano soma atualmente os números mais expressivos de casos e mortes.A Covid-19 é a doença transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.