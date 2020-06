Mais atualizações

Dois dias após o Brasil ter anunciado um acordo para receber até 100 milhões de doses de uma vacina contra o coronavírus, um diretor da farmacêutica AstraZeneca afirmou que era apenas uma carta de intenções e que existem negociações pendentes.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirma que os surtos nos lares são provocados por profissionais das instituições e apela ao cumprimento das regras.



Reguengos de Monsaraz

Queluz

O quadro em Portugal

O número de pessoas dadas como recuperadas é de 27.205.



O quadro internacional



Os Estados Unidos registaram 355 mortos e 42.426 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins.O país totaliza 126.123 óbitos e 2.586.844 casos desde o início da pandemia.Nova Iorque continua a ser o Estado mais fortemente afetado pelo coronavírus, com 393.069 casos confirmados e 31.403 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.Só na cidade de Nova Iorque morreram 22.470 pessoas.Segue-se Nova Jérsia, com 14.992 mortos, Massachusetts, com 8094, e Illinois, com 6902.Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 222.060 casos.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção.O anúncio do resultado resultado do primeiro trimestre foi feito pela Transportadora Aérea Portuguesa em comunicado. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus são apontados como uma das principais razões para os resultados agora conhecidos.Antena 1O Estado reúne-se com os parceiros privados Atlantic Gateway numa altura em que se ultimam os detalhes do acordo para um apoio financeiro de 1.200 milhões de euros à companhia aérea.A partir de amanhã, as restrições impostas às fronteiras aéreas por causa da pandemia começam a aliviar, mas o Norte do país vai manter-se ainda com uma oferta de rotas reduzida.O Brasil registou, nas últimas 24 horas, 692 mortos e 24.052 infetados pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde do país, acrescentando que a taxa de letalidade da doença no país está em 4,3 por cento.O segundo país do mundo com mais mortos e infetados totaliza agora 58.314 óbitos e 1.368.195 casos confirmados de Covid-19 desde o registo oficial da pandemia no país, em 26 de fevereiro.Das 692 mortes, 349 ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de segunda-feira, sendo que está ainda a ser investigada uma eventual relação de 3954 vítimas mortais com a doença.O país sul-americano tem agora uma incidência de 27,7 mortes e 651,1 casos da doença por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas, de acordo com a tutela da Saúde.São Paulo continua a encabeçar a lista de Estados com mais casos confirmados, concentrando oficialmente 275.145 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e 14.398 óbitos, seguindo-se o Rio de Janeiro, que soma 111.883 casos de infeção e 9848 vítimas mortais.Há um novo foco de contágio de Covid-19 num lar no concelho de Cascais. A instituição situa-se na freguesia de São Domingos de Rana e já tem 47 casos - 41 utentes e seis funcionários.Seis utentes estão internados. Um morreu no hospital.O foco de contágio terá tido origem numa funcionária do lar.Em Reguengos de Monsaraz, morreu mais uma pessoa. A vítima tinha 91 anos e estava internada no Hospital de Évora.Há mais sete casos positivos no concelho.No total, entre o lar e a comunidade, são 146 os casos confirmados.Em Queluz, no concelho de Sintra, há 13 bombeiros com Covid-19. A informação foi confirmada pelo comandante da corporação, que também está infetado.Os primeiros sintomas da Covid-19 manifestaram-se na quarta e na quinta-feira da semana passada e os testes foram realizados no sábado.Os 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Queluz que testaram positivo estão em isolamento domiciliário.Morreram mais quatro pessoas entre domingo e segunda-feira, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúda. O total de vítimas mortais da Covid-19 no país é de 1568.Há mais 266 pessoas infetadas, para um total de 41.912.Estão neste momento internadas 489 pessoas, mais 31 do que no domingo. Destas, 71 estão em unidade de cuidados intensivos.Quatro doentes com Covid-19 foram entretanto transferidos do Hospital de Amadora-Sintra para o Hospital de Santarém.A informação foi confirmada à agência Lusa pelo diretor clínico do hospital de Santarém.O Hospital de Amadora-Sintra solicitou oito internamentos, mas só chegou a transferir quatro doentes. Esta foi a primeira vez, desde o advento da pandemia, que o Hospital de Santarém recebeu doentes de outra unidade.O Governo vai reforçar as equipas que estão no terreno em Loures, Odivelas, Amadora, Sintra e Lisboa.O Executivo continua a garantir que os hospitais da região de Lisboa têm capacidade de resposta.O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, avança que a ocupação dos cuidados intensivos na região é de 66 por cento.A pandemia da Covid-19 já causou mais de 502 mil mortes e infetou mais de 10,20 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.