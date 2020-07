Portugal registou este sábado mais sete mortos e 413 novos casos, dos quais 317 na região de Lisboa e Vale do Tejo. A nível mundial, registou-se o número mais elevado de casos em 24 horas. O Brasil registou 1.091 mortes relacionadas com a covid-19 e 37.923 novos casos de infeção, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

08h47 - Alemana regista mais 238 casos do novo coronavírus



O país tem agora no total 196.335 casos registados desde o início da pandemia.



Nas últimas 24 horas morreram 2 pessoas. No total, a Alemanha já teve 9.012 vítimas mortais da Covid-19.





08h42 - Rússia já tem mais de 680 mil casos



A Rússia registou este domingo 6.736 novos casos do novo coronavírus, aumentando o total para 681.251.



Mais 134 pessoas morreram nas últimas 24 horas, para um total de 10.161.





08h40 - Marcelo visita Câmara de Lobos dois meses após levantamento da cerca sanitária



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita hoje Câmara de Lobos, dois meses após o levantamento da cerca sanitária, instalada entre 19 de abril e 03 de maio, devido a uma cadeia de transmissão de covid-19.



O chefe de Estado chegou à Madeira no final da tarde de sábado, para uma visita de menos de 24 horas, da qual constam também deslocações hoje ao Centro de Saúde do Bom Jesus, às 11.00, e à Unidade de Internamento Polivalente/Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal, às 11:30.





08h10 - Mais 24 portugueses foram repatriados da Venezuela



Vinte e quatro portugueses foram repatriados, sábado, da Venezuela, país onde ficaram retidos devido à pandemia da covid-19, avançaram fontes diplomáticas à agência Lusa.





07h45 - Brasil regista mais de mil mortes e 37 mil novos casos em 24 horas



O Brasil registou 1.091 mortes relacionadas com a covid-19 e 37.923 novos casos de infeção com o novo coronavírus em 24 horas, informou o Ministério da Saúde brasileiro.



Ao todo, o Brasil soma 64.265 mortes e 1.577.004 casos confirmados do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, mantendo-se em segundo lugar na lista de países mais afetados pela pandemia, atrás dos Estados Unidos.



O Governo brasileiro também informou que 636.380 casos de covid-19 estão em acompanhamento e 876.359 pessoas infetadas já são consideradas recuperadas.





07h30 - EUA com mais de 43 mil novos casos



Os Estados Unidos registaram 43.091 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de casos confirmados de 2.836.113, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.



O país contabiliza ainda 129.405 óbitos desde o início da pandemia.









Em Espanha, quase 200 mil pessoas voltam ao confinamento, enquanto Inglaterra segue em direção oposta, com a abertura de pubs, restaurantes e cabeleireiros.







Também este sábado, pelas celebrações do 4 de julho, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos irão recuperar em breve da “praga da China”.



