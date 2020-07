Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

7h31 - Índia ultrapassa a Rússia



A Índia ultrapassou a Rússia e tornou-se o terceiro país com mais casos de Covid-19, depois de nas últimas 24 horas ter identificado 24.248 novas infeções, elevando o total para 697.413 casos.



De acordo com o Ministério indiano da Saúde, o país registou 19.693 mortes desde o início da pandemia.



A Rússia tem 680.283 casos, segundo os últimos dados oficiais.



7h22 - México soma 273 mortos e 4483 infetados em 24 horas



As autoridades sanitárias do México registaram 273 mortos e 4483 infetados nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 30.639 e o de contágios para 231.770.



Na última semana, o México superou Espanha e França em número de mortes e é agora o quinto país no mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Itália.



O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmava ontem, em mensagem a partir do Palácio Nacional, que "a população da Espanha e da França é menor que a do México", pelo que a taxa de mortalidade mexicana é menor em comparação com esses países.



"No caso da Espanha, eles têm 46 milhões de habitantes e nós temos 126 milhões. Se vemos os mortos por milhão de habitantes, infelizmente em Espanha morreram quase três vezes mais que no México", assinalou.



7h16 - EUA com mais de 40 mil infetados em 24 horas



Os Estados Unidos registaram 40.030 infetados pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, elevando o total de casos confirmados para 2.876.143, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins.



O país soma 129.891 mortes desde o início da pandemia, à luz do balanço realizado às 20h00 de domingo (1:00 desta segunda-feira em Lisboa) pela agência de notícias Efe.



Nova Iorque continua a ser o Estado mais afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 397.131 casos confirmados e 32.206 mortes, número apenas superado por Brasil, Reino Unido e Itália.



Seguem-se os Estados de Nova Jérsia, com 15.211 mortos, Massachusetts, com 8183, e Illinois, com 7020.



Outros Estados com elevados números de óbitos são a Pensilvânia (6753), Califórnia (6336), Michigan (6218) e Connecticut (4335).



E matéria de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 254.408 casos. A Florida, com 200.111, e o Texas, com 194.932 infetados, ocupam o terceiro e o quarto lugares na estatística.



Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção.



6h46 - Ponto de situação



Começam esta segunda-feira, com novas regras, os exames nacionais para 151 mil estudantes.



As escolas vão distribuir os alunos pelas salas para a respeitar o distanciamento físico. Os estudantes infetados ou em confinamento estão abrangidos por um regime excecional.Nesta primeira fase, vão ser realizadas cerca 255 mil provas. Este ano há exames a 21 disciplinas.





Os alunos do 12.º ano prestam hoje provas de Português e Português - Língua Não Materna.