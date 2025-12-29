Nova Administração da Benfica SAD aprovada em AG

Em reunião magna que decorreu no Museu Benfica – Cosme Damião, os acionistas da sociedade anónima desportiva ‘encarnada’ elegeram hoje, “com 93,8% dos votos emitidos”, os membros do Conselho de Administração, mas também Conselho Fiscal, a Mesa da Assembleia Geral (MAG) e a Comissão de Remunerações para o quadriénio 2025-2029.



Nuno Magalhães lidera a MAG, enquanto Rui Costa preside ao Conselho de Administração, na sequência da reeleição como presidente do clube, ficando os órgãos sociais completos com o Conselho Fiscal, com Maria Ema de Assunção Palma no comando, e a Comissão de Remunerações, encabeçada por João Albino Cordeiro Augusto.



A política de remunerações foi aprovada com 99,9% dos votos.