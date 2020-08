Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

6h58 - China tem administrado potencial vacina a trabalhadores



Zheng Zhongei, responsável pelo centro de ciência e tecnologia da Comissão Nacional de Saúde revelou que o Governo autorizou o “uso de emergência” de uma potencial vacina contra a covid-19 em trabalhadores da área da saúde e oficiais na fronteira desde julho.





A China não regista um caso local de transmissão nos últimos sete dias.







Parece ser a primeira confirmação do uso da vacina na China, fora dos ensaios clínicos.



FDA autoriza uso de tratamento com plasma de convalescentes





"Parece que o produto é seguro e estamos confortáveis com isso e iremos continuar a analisar no caso de surgirem sinais contrários", disse Peter Marks, diretor da Centro de Avaliação Biológica e Pesquisa da Administração para o Medicamento e Avaliação dos EUA.





Norte continua a registar mais casos

A região norte reportou o maior aumento diário, com mais 69 novos casos e uma das mortes. A segunda morte registada nas últimas 24 horas foi em Lisboa e Vale do Tejo, que regista ainda mais 47 infetados. Na região centro há mais 13 casos de infeção, dois no Alentejo e 14 no Algarve. Não há alteração dos números nas ilhas.

Ordem pede ao primeiro-ministro que evite guerra com Médicos

A Ordem dos Médicos avisou o Primeiro-Ministro para evitar uma guerra com os profissionais de saúde.









O bastonário espera que o Governo não esteja a impor uma lei da rolha ao que se passou no lar de Reguengos, onde morreram 18 utentes.





António Costa tinha dito que a Ordem não tem competências de investigação e apenas existe para regular a atividade dos médicos, mas o bastonário desmentiu-o e sublinhou que a Ordem tem de facto competências para investigar instituições como lares.O bastonário espera que o Governo não esteja a impor uma lei da rolha ao que se passou no lar de Reguengos, onde morreram 18 utentes.

Os Estados Unidos registam nas últimas 24 horas mais 31.300 infeções com o novo vírus. Segundo a agência Reuters, entre sábado e domingo morreram no país mais 450 pessoas.Desde o início da pandemia, os Estados Unidos registaram mais de 5 milhões e oitocentos mil casos de infeção, e lideram a lista dos países mais afetados.O número de casos a nível mundial tem vindo a aumentar, com a Europa a continuar a registar um recrudescimento do número de casos.Em Itália, foi registado o maior aumento diário de casos desde maio.Itália regista 1.210 novos casos de covid-19 e sete mortes nas últimas 24 horas, justificando a situação com o regresso das férias.O Reino Unido registou mais 1.041 novas infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, sendo o quarto dia consecutivo que notifica mais de mil infeções diárias, e mais seis mortes.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde regista mais duas mortes, 145 casos confirmados e 122 recuperados. Há ainda 13.027 surtos ativos em Portugal, mais 21 do que ontem.No total, Portugal tem agora 55.597 casos confirmados, 40.774 doentes recuperados e 1.796 óbitos.Há ainda 317 pessoas internadas, mais uma do que no dia anterior, e mais cinco nos cuidados intensivos, para um total de 47.