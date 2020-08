Mais atualizações















Em todo o mundo, o vírus já infetou perto de 25 milhões de pessoas.

Dos novos casos de infeção, 157 aconteceram na região Norte, 23 no Centro, 149 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo, 37 no Algarve, um nos Açores e quatro na Madeira.No total, desde o início da pandemia o país contabiliza 57448 casos de infeção e 1818 óbitos.Mais 210 pessoas recuperaram da doença desde ontem, para um total de 41766 recuperados.Há menos dez pessoas internadas desde ontem (são agora 324 no total), mas mais duas passaram a estar internadas em unidades de cuidados intensivos (40 no total).