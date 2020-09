Mais atualizações

Atos médicos por concretizar

O quadro em Portugal

Dois lares de idosos de Castelo de Vide, em Portalegre, estão confinados porque duas funcionárias testaram positivo à Covid-19.



O quadro internacional

Tem início esta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe, o que acontece este ano mais cedo por causa da pandemia da Covid-19.Nesta primeira fase, a prioridades são os idosos que residem em lares e os profissionais de saúde. Este ano, pela primeira vez, as grávidas também têm acesso gratuito à vacina.Nesta primeira fase estão disponiveis 350 mil vacinas.A segunda fase de vacinação começa a 19 de outubro. Vai então abranger os demais grupos de risco: pessoas a partir dos 65 anos ou com doenças crónicas.Além das vacinas gratuitas para as pessoas incluídas nos grupos de risco, haverá vacinas à venda nas farmácias que podem ser compradas com receita médica e são comparticipadas.No total, este ano, Portugal comprou mais de dois milhões de vacinas da gripe.Em seis meses de pandemia, ficaram por realizar milhões de atos médicos - de enfermagem, exames e análises. Só nos cuidados primários contam-se menos sete milhões de atos presenciais.Nos hospitais, são menos dois milhões de cirurgias, urgências e consultas.Foram também feitos menos 180 mil rastreios oncológicos.De acordo com o boletim epidmiológico divulgado no domingo pela Direção-Geral da Saúde, morreram mais nove pessoas. É o número mais alto dos últimos seis dias.Houve 665 novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus - o número mais baixo dos últimos cinco dias, mas houve também menos testes.O número de internados voltou a aumentar: são agora 635, mais 20 do que no sábado.Mais de um milhão de mortes provocadas pelo novo coronavírus foram já registadas em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.No total, 1.000.009 mortes foram oficialmente registadas em todo o mundo, para 33.018.877 casos, até às 22h30 de domingo.A AFP refere ainda que 22.640.048 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades.As regiões mais afetadas, em termos de número de mortes, são América Latina e Caribe (341.032 mortes para 9.190.683 casos), Europa (229.945 mortes para 5.273.943 casos) e Estados Unidos e Canadá (214.031 mortes para 7.258.663 casos).Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano é atualmente aquele que acumula mais casos de infeção e óbitos.A Covid-19 é causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.