Mais atualizações

08h10 - República Checa com 5335 novos casos

Trata-se do maior aumento de novos casos em 24 horas desde o início da pandemia no país.

08h08 - Ministro alemão da saúde diz que o aumento de casos na Europa representa um risco para a Alemanha

A Alemanha registou nas últimas 24 horas mais 4058 novos casos, um aumento que não se verificava desde abril. O organismo responsável por estes dados indica que é possível que o país ultrapasse a barreira dos 10 mil casos diários em breve.

08h00 - Donald Trump diz que contrair a doença foi uma "bênção de Deus"



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que contrair covid-19 foi uma "bênção de Deus" e garantiu que isso ajudará a "curar" outros norte-americanos, apesar de o próprio ainda não ter superado a doença.

O Hospital de Évora determinou um despiste a todos os contactos de risco.

Surto nos Estaleiros Navais de Peniche

O quadro em Portugal

O Governo afirma não estar surpreendido com os números.

O quadro internacional

O Hospital de Évora suspendeu o internamento de grávidas. A decisão foi tomada depois de ter sido detetado um caso de Covid-19 no serviço de Ginecologia e Obstetrícia.O serviço vai estar encerrado até ao próximo dia 12 para uma desinfeção profunda.O caso positivo foi confirmado na quarta-feira e o profissional está confinado em casa.A unidade hospitalar indicou que, ainda assim, a urgência continua a garantir o atendimento a todas as utentes, com dois obstetras e uma enfermeira parteira.Há 21 infetados, incluindo um armador e um trabalhados dos estaleiros.Os outros 19 são tripulantes estrangeiros de embarcações de pesca de longo curso.Morreram mais oito pessoas com Covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico de quarta-feira. Houve ainda registo, em 24 horas, de mais 944 casos de infeção pelo novo coronavírus.Desde o início da pandemia, estão ou já estiveram infectadas 81.256 pessoas.Há agora 764 doentes internados, dos quais 104 em unidades de cuidados intensivos.Setembro foi o mês que registou o maior número de novas infeções - mais 1400 do que em abril. Já o número total de internamentos foi inferior.Na conferência de imprensa de quarta-feira para a atualização dos dados da pandemia, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, garantiu também estar a par dos problemas nos centros de saúde. O governante admitiu a situação, mas disse tratar-se de casos pontuais.Há nesta altura registo de 23 surtos em escolas do país. Contudo, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garante que a situação está controlada.Ao todo, entre alunos e funcionários, estão infetadas 136 pessoas.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Daquele total, 734 óbitos e 31.553 infetados foram reportados nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico do Ministério brasileiro da Saúde.Sob investigação está a possível relação de 2482 mortes com a Covid-19, que apresenta uma taxa de letalidade de três por cento no país sul-americano.O Brasil ocupa a terceira posição na lista de países com maior número de casos, atrás de Estados Unidos (mais de 7,5 milhões) e Índia (6,7 milhões).Quanto ao número total de vítimas mortais, o Brasil está em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos (cerca de 211 mil óbitos).A taxa de incidência da doença causada pelo SARS-CoV-2 é de 70,5 mortes e de 2379,6 casos por cada 100 mil habitantes.