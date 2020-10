Mais atualizações

Há ainda outros 56 militares que estão em isolamento profilático.

09h03 - Filipinas com 2.996 novos casos e 83 vítimas mortais

08h40 - Rússia com número recorde de 12126 novos casos e 201 mortes em 24 horas

08h12 - Alemanha regista mais 4.516 novos casos e 11 vítimas mortais

08h11 - República Checa volta ter um número máximo de novos casos em 24 horas

Mais 5.394, o mais elevado desde o início da pandemia.



08h06 - Ucrânia com novo máximo de casos Covid



Mais 5.804, o número mais elevado desde o início da pandemia

08h04 - China junta-se à COVAX, tornado-se no 170.º país a apoiar o acesso igual às vacinas da Covid-19 a países ricos e pobres

07h59 - Bulgária com mais 516 novos casos, o número mais elevado até ao momento

07h55 - Brasil soma 729 mortes e 27.750 infetados nas últimas 24 horas

07h50 - INEM transportou 2.296 casos suspeitos na última semana



O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) transportou 2.296 utentes com suspeita de infeção com o novo coronavírus na semana de 28 de setembro a 04 de outubro e fez 236 recolhas de amostras biológicas para análise.

7h45 - Ponto de situação

O quadro em Portugal

O número de infetados está quase nos 29 mil e é o mais elevado de sempre.



O quadro internacional

A Covid-19 leva seis mil portugueses por dia aos centros de saúde.O número de consultas motivadas pelo novo coranavírus tem disparado nas últimas semanas. As crianças, os adolescentes e os adultos entre os 20 e os 49 são os que mais as procuram.Entre 28 de setembro e 4 de outubro, os médicos de família fizeram mais de 40 mil consultas.Os dados constam do primeiro boletim de vigilância epidemiológica da gripe, divulgado pelo Instituto Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa.A pressão recomeça também a acentuar-se nas unidades hospitalares.A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo admitiu que os hospitais de Loures e Amadora-Sintra estão sob elevada pressão. O Hospital Beatriz Ângelo fechou mesmo a urgência a ambulâncias.O país voltou ontem a ultrapassar a barreira dos mil casos diários de infeção pelo SARS-CoV-2. O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 1278 pessoas infetadas.A primeira vez que se atingiu este limiar foi a 31 de março, com 1035 infeções, e depois a 10 de abril,com 1516.Os internamentos também voltaram a subir. Foram hospitalizadas mais 37 pessoas entre quarta e quinta-feira, num de total de 801.Em unidades de cuidados intensivos estão agora 115 doentes, mais 11 do que no dia anterior.Desde o advento da pandemia ao país, já morreram 2050 pessoas com Covid-19. O último boletim reportou mais dez óbitos.Lisboa e Vale do Tejo registaram mais 482 infeções, o que representand 38 por cento do total nacional. O Norte quase duplicou o número e tem 642 casos, ou 50 por cento das novas infeções. Na Região Centro também houve um aumento significativo, com mais 101 novos infetados.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e sete mil mortos e mais de 36,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A reunião, noticiada pela agência Efe a partir de fontes do Executivo espanhol, tem lugar um dia depois de o Tribunal Superior de Justiça de Madrid ter rejeitado as restrições à mobilidade das pessoas na capital.