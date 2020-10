Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





10h37 - Croácia com 748 novos casos em 24 horas, um valor recorde desde o início da pandemia





10h35 - Irlanda do Norte prepara-se para fechar escolas por duas semanas e encerrar restaurantes por quatro, de acordo com um documento a que a Reuters teve acesso





10h04 - África com mais 271 mortes e 8.065 infetados nas últimas 24 horas





09h47 - Lar em Queluz tem nove casos positivos





09h38 - Polónia com valor recorde de novos casos - mais 6526 - e vítimas mortais - mais 116 - em 24 horas





09h32 - Rússia com valor recorde de novos casos desde o início da pandemia



Foram mais 14.231 em 24 horas e 239 vítimas mortais





09h30 - Hospitais perto do limite antes da época da gripe preocupam médicos





08h49 - Bastonários apelam à criação de uma resposta global para resolver a situação que consideram ser de uma "disrupção grave" no funcionamento do SNS



Num carta a aberta a que a RTP teve acesso, o bastonário dos médicos e todos aqueles que já estiveram nessa posição - Miguel Guimarães, José Manuel Silva, Germano de Sousa, Gentil Martins, Carlos Ribeiro, Pedro Nunes - dizem que que é "vital que haja uma mudança imediata de rumo na estratégia do SNS. O SNS está novamente exposto a uma disrupção grave no seu funcionamento, numa altura em que ainda nem sequer foi capaz de começar a recuperar o fortíssimo abalo sofrido ao longo dos últimos meses".



Dirigindo-se à ministra da Saúde, recordam que na primeira fase de resposta à Covid-19 "houve 100 mil cirurgias atrasadas no SNS, a que se junta um milhão de consultas nos hospitais, milhares de rastreios que ficaram por fazer, designadamente em oncologia, 17 milhões de meios e exames de diagnóstico e terapêutica, 5 milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários. O número de óbitos não-Covid disparou, com mais 7144 mortes entre março e setembro do que a média dos mesmos meses dos últimos cinco anos. Desde AVC que não foram tratados em tempo útil, passando pelo agravamento de doenças como a diabetes ou situações oncológicas, como é sabido, as consequências vão, infelizmente, tornar-se mais esmagadoras a médio prazo. O não diagnóstico atempado e o não-tratamento prolongado, como está a acontecer, reduzem a esperança e a qualidade de vida dos doentes — doentes que, em muitos casos, desconhecem até que o estão. Os graves problemas do SNS pré-covid já exigiam um plano de ação musculado e continuado, que tardava em chegar; o contexto atual tornou-se ainda mais complexo e exigente, retardando de forma brutal o combate e o tratamento das mais diferentes patologias".



Conscientes de que os próximos tempos vão "exigir uma capacidade de resposta muito superior à que hoje existe no SNS", dizem que é "preciso mudar já. É preciso um investimento de grande envergadura que reforce fortemente o SNS. Mas, no imediato, não basta. Os doentes precisam de uma resposta agora, pelo que não podemos prescindir de uma visão de conjunto. Os sectores de saúde sociais e privados podem ser mais envolvidos no esforço covid e não-covid para que a capacidade instalada seja efetivamente usada em vez de desperdiçada. A situação de médicos de família, desviados há demasiado tempo, por decisão da tutela, das suas funções naturais e fundamentais — prevenção, vigilância e tratamento dos seus utentes —, para o combate à pandemia, simboliza o que se passa hoje no SNS: meios humanos e técnicos insuficientes, falta de estratégia e organização da autoridade nacional e um contexto que ameaça direta e indiretamente a saúde dos portugueses".



Acabam a afirmar que "não há tempo a perder" e que "este é o momento do SNS. É o momento do SNS liderar uma resposta global, envolvendo, de acordo com as necessidades dos doentes, os setores privado e social, que permita aumentar o acesso a todos os cuidados de saúde com uma resposta inequívoca a todos os doentes (covid, não-covid e gripe sazonal) e, através de programa excecional alargado, recuperar as listas de espera e os potenciais doentes “perdidos”. É o momento de recuperar e valorizar objetivamente os profissionais. É o momento de reforçar a capacidade de resposta da saúde pública, dos cuidados de saúde primários, da saúde ocupacional, da medicina hospitalar, e de reforçar o acesso à saúde nas zonas mais carenciadas. É o momento de concretizar a verdadeira transformação digital na medicina à distância com respeito pela sua essência mas valorizando sempre a relação humana médico-doente. É o momento de integrar a saúde e a segurança social nos lares para melhor proteger os nossos idosos. É o momento do SNS unir os portugueses. Não podemos voltar a deixar alguém ficar para trás".







08h30 - Alemanha com mais 5132 casos e mais 40 vítimas mortais







08h20 - Índia com mais 63.509 casos nas últimas 24 horas e mais 730 vítimas mortais





08h18 - República Checa com mais 8325 casos do novo coronavírus, o segundo valor mais alto desde o início da pandemia





08h14 - Estudo da Cisco Systems indica que 9 em cada dez trabalhadores querem poder escolher se ficam a trabalhar em casa ou na empresa depois de as restrições terminarem





08h11- Ministro russo da Saúde afirmou que a situação no país continua complicada e que as pessoas continuam a não seguir todas as regras de segurança





08h05 - Mais 309 mortes e 10.220 infetados em 24 horas no Brasil





08h00 - Infarmed suspende comercialização de máscaras do fabricante LINEFORYOU



O Infarmed suspendeu a comercialização de máscaras cirúrgicas do fabricante LINEFORYOU por usarem de forma indevida a marcação CE, revelou a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.



Em comunicado, o Infarmed adianta que as máscaras em causa usavam indevidamente a marcação CE pois a documentação técnica está incompleta face ao exigido por lei.