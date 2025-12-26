Desporto
Sporting
De Bast confiante no regresso em janeiro
Zeno de Bast foi o defesa mais caro da história do Sporting e não tem tido uma vida fácil.
Repórteres de Imagem: Manuel dos Santos e André Miguel | Assistente às operações: Sérgio leal
Agora que a luz ao fundo do túnel volta a acender-se, o internacional belga de 22 anos fala do momento da equipa e da classificação. Acredita numa segunda volta mais realista frente aos "grandes" e antevê muito equilíbrio até final do campeonato.
Sem falsas esperanças, De Bast reconhece muito valor aos rivais FC Porto (líder) e ao Benfica (terceiro), mas também acredita que o Sporting ao mais alto nível pode alcançar os objetivos de sempre: conquistar o maior número de títulos possível.
Fala ainda das aspirações relativamente ao Mundial de futebol e elogia Roberto Martinez, que o lançou nos "Diabos Vermelhos".
Entrevista exclusiva à RTP gravada na Academia "Cristiano Ronaldo", em Alcochete.