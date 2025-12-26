De Bast confiante no regresso em janeiro

Repórteres de Imagem: Manuel dos Santos e André Miguel | Assistente às operações: Sérgio leal

Depois de algumas dificuldades de afirmação no "onze" e das indefinições quanto ao verdadeiro lugar na equipa, médio ou central, vieram as lesões no início da temporada de 2025/26, que o afastaram desde final de outubro dos relvados com um problema no joelho esquerdo.



Agora que a luz ao fundo do túnel volta a acender-se, o internacional belga de 22 anos fala do momento da equipa e da classificação. Acredita numa segunda volta mais realista frente aos "grandes" e antevê muito equilíbrio até final do campeonato.



Sem falsas esperanças, De Bast reconhece muito valor aos rivais FC Porto (líder) e ao Benfica (terceiro), mas também acredita que o Sporting ao mais alto nível pode alcançar os objetivos de sempre: conquistar o maior número de títulos possível.



Fala ainda das aspirações relativamente ao Mundial de futebol e elogia Roberto Martinez, que o lançou nos "Diabos Vermelhos".



Entrevista exclusiva à RTP gravada na Academia "Cristiano Ronaldo", em Alcochete.

