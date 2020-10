Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h44 - Governo timorense volta a pedir renovação do estado de emergência



O Governo timorense aprovou hoje pedir ao Presidente do país a renovação do estado de emergência, devido à proliferação de casos de covid-19 a nível regional, para manter as restrições em vigor.



A decisão, aprovada em Conselho de Ministros, visa ampliar, por mais 30 dias e até ao início de dezembro, o estado de exceção. Timor-Leste está agora no sexto período de estado de emergência, e no quarto consecutivo.



Timor-Leste tem atualmente um caso ativo da covid-19, com um total de 28 recuperados desde o início da pandemia. Atualmente, 415 pessoas estão em quarentena em instalações ou hotéis do Governo, e 294 em autoconfinamento.



Desde o início da pandemia, as autoridades realizaram já quase 9.900 testes.







8h30 - Ucrânia com 141 mortos em 24 horas



As autoridades de saúde ucranianas reportaram mais 141 óbitos, um novo recorde diário, o que eleva o total de mortes para 10.489.



Foram ainda registados mais 9.679 casos de infeção. Desde o início da pandemia a Ucrânia já registou 315.286 infetados.

8h19 - República Checa com novo recorde de infeções



A República Checa registou nas últimas 24 horas mais 11984 casos de infeção pelo novo coronavírus.

8h12 - Índia regista 717 mortos e mais de 54 mil casos nas últimas 24 horas



A índia registou 717 mortos e 54.044 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades de saúde.



O número total de óbitos desde o início da pandemia é agora de 115.914 e o de casos ultrapassa os 7,6 milhões.



O número de mortos e novos casos está a diminuir na Índia desde o mês passado, mas o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, incentivou a população a continuar a usar as máscaras e a respeitar o distanciamento social até que uma vacina esteja disponível.



As autoridades de saúde indianas, por outro lado, alertaram sobre o potencial risco do vírus se espalhar durante a temporada de festivais religiosos em curso e durante a qual se prevê grandes aglomerações de pessoas em templos e áreas comerciais.







8h07 -China regista 11 novos casos importados





A Comissão de Saúde da China anunciou hoje terem sido identificados 11 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.



Os 11 casos 'importados' foram diagnosticados em Xangai (leste), Cantão (sul), Sichuan (centro), Henan (centro) e Fujian (sudeste), indicou.



O surto detetado em 11 de outubro, na cidade portuária de Qingdao (leste), não contribuiu com nenhum novo caso de contágio local pelo sexto dia consecutivo, acrescentou.







8h02 - AHP diz que Governo tardou nos apoios e defende moratórias até 2022



A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) acusa o Governo de ter tardado nas medidas para o setor, embora tenha sido alertado "a tempo" para o apoio "que devia ser dado", e defende o prolongamento das moratórias até 2022.



"O Governo tomou as medidas tarde e é pena, porque nós chamamos à atenção a tempo", disse o presidente da AHP, Raul Martins, em entrevista à agência Lusa, referindo-se às medidas de apoio disponibilizadas pelo executivo, para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19 no setor da hotelaria e turismo.



"A AHP, desde o princípio, chamou a atenção para o apoio que devia ser dado e as primeiras medidas que foram tomadas, ainda em abril, maio deste ano, não foram suficientes. O Governo corrigiu", defendeu o responsável, acrescentando que o "Governo vai corrigindo" erros, depois de ouvir o setor.



Relativamente aos apoios, Raul Martins destacou uma das medidas que está prevista para o próximo ano e que determina o prolongamento das moratórias relacionadas com empréstimos bancários até setembro de 2021, apontando não ser suficiente.



"Infelizmente eu penso que não vão ser suficientes até setembro", sublinhou o presidente da AHP, acrescentando que, segundo as previsões para a hotelaria, a nível mundial, 2021 "ainda vai ser um ano de prejuízo" e que em setembro as empresas não terão liquidez suficiente para fazer o pagamento das prestações em falta.



Assim, a AHP propôs novas medidas ao Governo, entre elas o prolongamento até março de 2022 das moratórias relacionadas com os pagamentos dos empréstimos bancários que se vençam, bem como com o pagamento dos reembolsos decorrentes dos financiamentos contratados no âmbito do PT2020.





O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou. Em setembro, eram cerca de 410 mil, uma subida de 36 por cento em relação ao mesmo mês do ano passado.A maior subida deu-se no Algarve, com o desemprego a aumentar perto de 160 por cento, mais do dobro em relação ao ano passado.Relativamente a agosto, a subida no desemprego foi de 0,2 por cento, o que corresponde a cerca de 800 pessoas. Houve, assim, quase uma estabilização no número de desempregados inscritos.Desde o início da pandemia, mais 60 mil pessoas pediram ajuda à rede de emergência alimentar. O Banco Alimentar e a Cáritas dizem estar a ficar sem capacidade de resposta.No ano passado havia 2,2 milhões de portugueses em risco de pobreza. Em 2020 o número deverá aumentar.No Hospital de Santarém, há 15 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus: dez enfermeiros, um médico, três assistentes operacionais e uma assistente técnica.Foi um doente do Serviço de Urologia que testou positivo e originou um surto entre profissionais.Trinta profissionais de saúde foram colocados em isolamento profilático e o hospital teve de reorganizar alguns serviços.As situações mais preocupantes estão a ser vividas em lares de Beja e Vila Viçosa.Num lar de Beja estão identificados 31 casos entre utentes e funcionárias. Em Vila Viçosa, o surto que começou nas unidades da Misericórdia já se espalhou pela comunidade.Vai voltar a ser montada, no Porto, uma unidade de retaguarda para apoiar os hospitais.A ideia é centralizar num único local o apoio aos doentes com Covid-19 assintomáticos ou com sintomas ligeiros.Algumas autarquias decidiram encerrar os cemitérios no dia 1 de novembro, dia de finados.Em Viana do Castelo vão manter-se abertos nos dias 1 e 2 de novembro. Haverá, no entanto, um limite de permanência até 30 minutos.A lotação é definida caso a caso, mas não podem estar juntas mais de cinco pessoas. O uso de máscara é obrigatório.Portugal registou pelo terceiro dia consecutivo menos de dois mil casos de infeção. O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira, reporta 1876.Foi também registado o maior número de recuperados de sempre: são mais 1900.Morreram mais 15 pessoas vítimas da doença causada pelo SARS-CoV-2.Estão internadas mais 63 pessoas, num total de 1237. Desde 20 de abril que o número de internamentos não era tão elevado.Há uma região onde o número de infeções é o mais preocupante no país: Vale do Sousa, particularmente nos concelhos de Paços de Ferreira e Lousada.A região tem o maior número de casos por 100 mil habitantes, à frente e Lisboa ou do Porto.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortes e mais de 40,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Continente Americano é ainda o que acumula mais casos confirmados e mais mortes. Todavia, os números têm vindo a crescer de forma acelerada na Europa. Vários países agravaram as restrições para combater a pandemia.A subida acentuada do número diário de contágios e mortos forçou diversos governos a imporem medidas adicionais de emergência.A Covid-19 é a doença causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final do ano passado em Wuhan, cidade do centro da China.