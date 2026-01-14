Rafa Silva apontado a clube da Arábia Saudita

Segundo o Fanatik, o Besiktas recebeu uma proposta formal por Rafa Silva do Al Ahli, 5.º classificado da liga saudita, cujo diretor desportivo é o ex-Benfica Rui Pedro Braz.



Avizinhava-se um novo capítulo na novela Rafa Silva, que não joga pela equipa turca desde o início de novembro e mantém-se ausente das convocatórias do treinador Sergen Yalçin. A imprensa portuguesa já desmentiu, no entanto, o interesse do Al Ahli no jogador, e diz não passar de uma estratégia para pressionar o Benfica.



O Fanatik assegura ainda que o emblema de Istambul baixou a anterior exigência de 15 milhões de euros para a contratação do seu ativo, para os 13 milhões.



Enquanto decorre o mercado de inverno, José Mourinho e o Benfica mantêm o interesse no regresso do antigo jogador das águias. O clube da Luz está disposto a pagar cinco milhões de euros por Rafa, que tem contrato com o Besiktas até junho de 2027.