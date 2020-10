Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h20 - Centro europeu para Prevenção e Controlo das Doenças alerta para aumento das hospitalizações em Portugal









O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alerta para o aumento nos internamentos em Portugal devido à covid-19, avisando que este poderá apenas "o início" se as autoridades portuguesas não atuarem para conter o vírus





"Estamos a assistir a um aumento em Portugal em termos de taxas de hospitalização e está a surgir um pouco mais tarde do que noutros países" europeus, afirma em entrevista à agência Lusa o diretor do departamento de Vigilância do ECDC, Bruno Ciancio.





De acordo com o especialista, "é importante que o país considere que este é apenas o início" da subida do número de internamentos por infeções com o novo coronavírus, que tem vindo a acentuar-se desde princípios de outubro.





Uso de máscara na rua obrigatório a partir de hoje





SNS envia doentes para hospital privado

O Hospital de Penafiel, que serve os concelhos de Lousada, Passos Ferreira e Felgueiras, esgotou a capacidade de internamento de doentes covid.





Circulação entre concelhos. Profissionais de saúde, autoridades e deputados são isentos das restrições

França perante a hipótese de novo confinamento

Segundo a lei promulgada pelo Presidente da República na segunda-feira e publicada na terça-feira em Diário da República, a obrigatoriedade do uso de máscaras na rua, uma forma de combater a pandemia de covid-19,para “acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável”., nomeadamente para elementos do mesmo agregado familiar, quando não se encontrem na proximidade de terceiros.O uso de máscaras deixa de ser obrigatório também para pessoas que apresentem atestado médico de incapacidade multiúsos ou declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com o uso de máscaras e ainda quando esta seja incompatível com a natureza das atividades que as pessoas estejam a realizar.O disposto no diploma aplica-se nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com as devidas adaptações através de um decreto do respetivo governo regional.O Serviço Nacional de Saúde já transferiu doentes com covid-19 para uma unidade hospitalar privada.Dez doentes foram transferidos do Hospital de Penafiel para o Hospital privado Fernando Pessoa, em Gondomar. Nos próximos dias devem ser transferidas mais pessoas.O número de novos casos é o segundo mais alto desde o início da pandemia. Em sete dias houve mais infeções que em todo o mês de setembro.Foram internadas mais 75 pessoas num total de 1747. Os internamentos sobem há 6 dias consecutivos. Nos cuidados intensivos estão 253 pessoas, mais 13 do que na véspera.No próximo fim-de-semana de finados a circulação entre concelhos está limitada. A medida entra em vigor às zero horas do dia 30 de outubro e vigora até às 6h da manhã de dia 3 de novembro. O diploma prevê exceções.Pode ir a um espetáculo nos concelhos limítrofes ou da mesma área metropolitana. Se reside e trabalha em concelhos distintos não precisa de uma declaração da entidade patronal, basta um compromisso de honra.Crianças e jovens podem circular para ir às aulas ou frequentar outras atividades.O ministro da Administração Interna argumenta que as regras visam um equilíbrio entre saúde pública e a continuidade das atividades económicas.Em França Emmanuel Macron tem estado numa reunião de urgência com o Conselho de Defesa Especial. A situação nos hospitais franceses é crítica e discutem-se várias hipóteses para fazer frente ao agravar da pandemia. A dúvida é saber se a França vai ou não entrar de novo em confinamento.Em plena segunda vaga da pandemia, Espanha enfrentou ontem a primeira greve geral de médicos em 25 anos. Os especialistas acusam o Governo de querer desmantelar o SNS e pôr em causa a segurança e a vida dos doentes.Os grevistas contestam um decreto-lei que permite a contratação de 10 mil profissionais de saúde, entre eles médicos não especialistas para desempenhar funções para as quais não estão preparados.