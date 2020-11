Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h33 - Alemanha regista novo máximo com quase 20.000 novas infeções em 24 horas



A Alemanha registou um novo máximo de infeções por novo coronavírus com quase 20.000 casos positivos em 24 horas e 118 mortos, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI). Na quarta-feira, as autoridades de saúde registaram 19.990 novas infeções e 118 mortos.



O total de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 597.583, com 10.930 óbitos. Cerca de 391.600 pessoas recuperaram da doença. Em toda a Alemanha, a incidência na quarta-feira foi de 125,8 casos por 100 mil habitantes em sete dias, de acordo com o relatório diário do RKI.







8h20 - China soma oito casos locais e 20 oriundos do exterior



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado oito casos de contágio local, nas últimas 24 horas, na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, e 20 casos oriundos do exterior.







8h08 - Índia com 704 mortes e 50.210 novos casos



A Índia contabilizou 704 mortes provocadas pela covid-19 e 50.210 novos casos nas últimas 24 horas, incluindo 6.842 em Nova Deli, que regista um novo máximo pela segundo dia consecutivo, foi hoje anunciado.



Nova Deli tem atualmente mais de 37 mil casos ativos, na que é considerada a pior vaga da doença na cidade desde março, numa altura em que o balanço diário a nível nacional tem vindo a descer. O Ministério da Saúde indiano atribuiu o aumento de casos na capital à temporada de festivais religiosos, alertando que a situação pode agravar-se devido ao aumento da poluição.



Ministra da Saúde ouvida no Parlamento

Número recorde de mortos em Portugal

O país tem 65.300 casos ativos, mais 5. 081 do que ontem.







A Linha Saúde 24 atingiu um novo recorde na segunda-feira. Foram atendidas 32.687 chamadas. No mês de outubro, também tinha sido alcançado outro recorde, com mais de 600 mil chamadas .

Costa avisa que medidas podem agravar-se nos concelhos de risco elevado

O Parlamento deve discutir e aprovar a declaração do Estado de Emergência na sexta-feira. O primeiro-ministro revelou que as medidas podem vir a agravar-se nas próximas semanas nos concelhos de risco elevado.



Previsões macroeconómicas

A ministra da Saúde é ouvida hoje no parlamento sobre a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, que prevê para o setor uma subida de cerca de 500 milhões de euros face à estimativa de 2020.Segundo os números do Governo, o orçamento para a Saúde terá um crescimento de 4,1% e uma despesa consolidada de mais de 12 mil milhões de euros.Entre medidas inscritas no OE2021, o executivo propõe a contratação de 4.200 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de 261 para o Instituto Nacional de Emergência Médica e a atribuição de um subsídio de risco no valor máximo de 219 euros aos profissionais de saúde que trabalhem em áreas dedicadas à pandemia.As unidades de cuidados de saúde primários do SNS terão um reforço até 90 milhões de euros e estes serviços passam a estar isentos de taxas moderadoras. As máscaras de proteção respiratória e o gel desinfetante vão continuar sujeitos à taxa reduzida do IVA.Durante o debate na generalidade na Assembleia da República, Marta Temido acusou os partidos que votam contra o OE2021 de desistirem de melhorar o SNS, que, face à pandemia de covid-19, "demonstrou resiliência e continuará a fazê-lo com novas respostas".PSD, BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra a proposta do Governo, que foi aprovada na generalidade em 28 de outubro apenas com os votos favoráveis do PS e as abstenções de PCP, PAN, PEV e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira. O documento será sujeito a votação final global no dia 26 de novembro.A audição surge numa altura em que a epidemia continua a quebrar recordes. O último boletim epidemiológico aponta para 59 mortos, um número recorde de mortes por covid-19.Regista ainda 7.497 novos casos de covid-19. Mais de três mil desses casos são atraso no reporte laboratorial no Norte desde o dia 30/10. Por isso, no total, o Norte tem 5.183 novos casos. Lisboa tem 1.560 novos casos.Estão internadas 2.337 pessoas, menos 12 do que nas anteriores 24 horas. Destes, 325 estão nas Unidades de Cuidados Intensivos, mais 5 do que no anterior boletim (mais 0,5 por cento).Foram dadas como recuperadas mais 2.357 pessoas nas últimas 24 horas, num total de 88.946.A Comissão Europeia publica as suas previsões macroeconómicas de outono, em altura de segunda vaga de covid-19, devendo piorar as previsões do PIB e prever uma recuperação mais lenta da economia devido ao agravamento da situação sanitária.Com vários países da União Europeia (UE) a imporem novamente medidas restritivas para tentar conter o ressurgimento das infeções com o novo coronavírus - como novos confinamentos e encerramento de estabelecimentos de comércio e restauração -, o executivo comunitário atualiza as suas projeções para a economia, que têm vindo a ser agravadas desde a declaração de pandemia, em março.Nas últimas previsões económicas, as intercalares de verão, a Comissão Europeia reviu em baixa face ao anteriormente previsto as projeções para a economia da zona euro este ano devido à pandemia de covid-19, passando a estimar uma contração de 8,7% do Produto Interno Bruto (PIB).