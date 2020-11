Mais atualizações

O primeiro-ministro sustenta que as medidas mais restritivas são aplicadas aos fins de semana para assegurar que o ano letivo decorre sem sobressaltos e se mantém a atividade económica de segunda a sexta-feira.António Costa acredita que este esforço é fundamental para achatar a curva, conter a pandemia e evitar mais medidas restritivas.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 16.017, para um total de 658.505 desde o início da pandemia.Morreram mais 63 pessoas vítimas da Covid-19. O total de óbitos em território alemão é agora de 11.289.O Governo decretou, em Conselho de Ministros Extraordinário, o recolher obrigatório das 23h00 às 5h00, nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro nos 121 municípios mais atingidos pela pandemia da Covid-19.Ficou ainda determinado que, ao fim de semana, o recolher obrigatório tem início às 13h00 nos mesmos concelhos."Temos a nítida noção de que o convívio social tem um contributo muito importante para a disseminação", afirmou o primeiro-ministro, ao início da madrugada, no termo da reunião do Executivo no Palácio da Ajuda.António Costa admitiu tratar-se da "medida mais restritiva das liberdades que está prevista" ao abrigo do estado de emergência.Quanto à circulação dos transportes publicos, o governante afiançou que "não há qualquer alteração ao horário".No recolher obrigatório são exceções as "situações de pessoas que têm de ir trabalhar, pessoas que regressam do trabalho a sua casa e pessoas que têm de sair por motivo de urgência, seja para ir a um estabelecimento de saúde, a uma farmácia ou acudir a algum familiar que esteja doente"."Querendo compatibilizar, como temos feito até agora, o esforço de limitar a vida das pessoas, ter o menor impacto possível em setores como a restauração, entendemos que devíamos fixar às 23h00 este limite, mas temos bem a noção que não é uma bala de prata, porque não as há, infelizmente", continuou Costa.Relativamente às exceções ao recolher obrigatório, o gabinete do primeiro-ministro esclareceu à RTP que há mais para lá da entrega de comida em casa. Continua a ser possível a circulação por motivos de saúde ou trabalho, desde que devidamente documentadas, bem como os passeios higiénicos e os passeios dos animais de estimação. O diploma é publicado este domingo em Diário da República.As medidas aprovadas em Conselho de Ministros abrangem, assim, os 121 municípios onde se verifica "risco elevado de transmissão da Covid-19", abrangendo 70 por cento da população residente, ou seja, 7,1 milhões de habitantes em Portugal, incluindo todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.- Grupos em restaurantes limitados a seis pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;- Possibilidade de realizar medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no acesso a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte, espaços comerciais, culturais e desportivos;No caso da recusa de medição de temperatura corporal ou nos casos em que a temperatura corporal for igual ou superior a 38.º C pode determinar-se o impedimento no acesso aos locais mencionados;A medição de temperatura corporal não prejudica o direito à proteção individual de dados;- Possibilidade de exigir testes de diagnóstico para a Covid-19 em estabelecimentos de saúde, estruturas residenciais, estabelecimentos de ensino, à entrada e à saída de território nacional, por via aérea ou marítima, em estabelecimentos Prisionais e em outros locais, por determinação da Direção-Geral da Saúde;- Possibilidade de requisitar recursos, meios e estabelecimentos de saúde dos setores privado e social, após tentativa de acordo e mediante justa compensação;- Mobilização de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreamento, como a realização de inquéritos epidemiológicos, rastreio de contactos, seguimento de pessoas sob vigilância ativa, a trabalhadores em isolamento profilático, trabalhadores de grupos de risco, professores sem componente letiva, militares das Forças Armadas.Há 121 concelhos de Portugal Continental que estão em confinamento parcial desde a semana passada, seguindo o critério de terem "mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias" ou em função da proximidade com um outro município nessa situação.A lista de concelhos será atualizada a cada 15 dias. A próxima revisão será realizada na quinta-feira.- Dever de permanência no domicílio, exceto para o conjunto de deslocações já previamente autorizadas;- Estabelecimentos de comércio encerram até às 22h00;- Restaurantes têm de encerrar às 22h30;- Presidentes das câmaras municipais podem fixar um horário de encerramento inferior ao limite máximo estabelecido, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança;- Proibidos eventos e celebrações com mais de cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;- Presidentes das câmaras municipais decidem sobre a realização de feiras e mercados de levante;- Permitidas as cerimónias religiosas e espetáculos de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde;- Obrigatoriedade do teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam, salvo impedimento do trabalhador;- Regime excecional e transitório de reorganização do trabalho aplicável às empresas com locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores;- Proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 em dias de semana e nos fins de semana de 14 e 15 de novembro e 21 e 22 de novembro a partir das 13h00 (estão previstas exceções como deslocações a trabalho, regresso ao domicilio, situações de emergência ou o passeio de animais de estimação, entre outras);Estas medidas aplicam-se aos concelhos de Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja, Baião, Barcelos, Barreiro, Batalha, Beja, Belmonte, Benavente, Borba, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, Constância, Covilhã, Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães, Idanha-a-Nova, Lisboa, Loures, Lousada, Macedo de Cavaleiros, Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, Mondim de Basto, Montijo, Murça, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Pinhel, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso, Redondo, Ribeira da Pena, Rio Maior, Sabrosa, Santa Comba Dão, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tabuaço, Tondela, Trancoso, Trofa, Vale da Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa e Vizela.Portugal atingiu no sábado um novo máximo de casos diários de Covid-19, ao somar 6640 infeções em 24 horas. O país registou mais 56 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2848 mortes e 173.540 casos de infeção pelo novo coronavírus. Mantinham-se ontem ativos 72.945 casos, mais 2591 do que na sexta-feira.A DGS indica que, das 56 mortes registadas no segundo pior dia desde o início da pandemia, 31 ocorreram na Região Norte, 19 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, três na Região Centro e outras três no Alentejo.Quanto a internamentos hospitalares, o último boletim epidemiológico refere que estão internadas 2.20 pessoas (menos cinco que na sexta-feira). Destas, 366 estão em cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 49,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Covid-19 é a doença causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.O número de trabalhadores portugueses infetados na Bélgica subiu para 21. Nenhum deles se encontra em estado grave, mas a autarquia da cidade onde o surto foi detetado mandou desalojar os colegas.O correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, está a acompanhar a situação desses portugueses.