Gil Vicente "preparado para pontuar" frente ao Sporting, mesmo sem Pablo





Pablo já não se treinou





César Peixoto revelou ainda que o avançado Pablo já não se treinou com a equipa e admitiu, embora sem confirmar, a saída do jogador luso-brasileiro, que, segundo a imprensa desportiva, está a caminho dos ingleses do West Ham.



“Não sou eu que vou anunciar este tipo de situações. O que posso dizer é que o Pablo já não treinou hoje, e as coisas estão a ser tratadas entre os clubes. Se tal [a transferência] se concretizar, ficamos felizes e orgulhosos porque é um jogador que cresceu connosco e faz parte do projeto de valorização do Gil Vicente”, afirmou César Peixoto.



No entanto, o treinador gilista não garantiu a presença do jogador no duelo com o Sporting, deixando no ar a ideia de que a saída de Pablo será inevitável.



Segundo tem sido avançado pela imprensa, a eventual transferência do avançado para o futebol inglês poderá rondar os 20 milhões de euros, com o Gil Vicente a deter 50% do passe e os restantes 50% a pertencerem ao Famalicão, clube onde o jogador concluiu a formação.



O West Ham, atual 18.º classificado da Liga inglesa, em zona de despromoção, é treinado pelo português Nuno Espírito Santo e conta no plantel com o luso Mateus Fernandes.



Pablo, de 21 anos, chegou a Barcelos em 2024, proveniente do Famalicão, depois de uma passagem pelo Paços de Ferreira, e tornou-se esta época a principal referência ofensiva do Gil Vicente, somando 10 golos em 14 jogos realizados esta temporada



“O Pablo tornou-se um jogador muito completo. Cresceu muito fisicamente, é forte no apoio, na profundidade e trabalha muito para a equipa. Com apenas 21 anos, tem ainda uma margem enorme de progressão e acredito que, com as oportunidades certas, pode agarrar esse salto”, sublinhou o treinador.



César Peixoto destacou ainda o percurso recente do jogador como exemplo do trabalho desenvolvido no clube, salientando a importância da aposta nos jovens para gerar rendimento desportivo e financeiro.



“Há dois anos estava na II Liga e não era titular. Chegou aqui, foi crescendo. Isto mostra que é preciso acreditar, dar confiança e tempo aos jovens, como temos feito”, frisou.



Questionado sobre a eventual necessidade de colmatar a saída do avançado, o técnico admitiu que o plantel poderá precisar de ajustes, embora tenha elogiado as opções internas.



“Estamos contentes com o Gustavo Varela e com o Carlos Eduardo, mas é evidente que o Pablo era um jogador extremamente importante. Se sair, temos de estar atentos ao mercado. Só fará sentido alguém entrar se vier acrescentar qualidade, não para fazer número”, concluiu.







(Com Lusa)

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sexta-feira, o técnico dos ‘galos’ reconheceu a qualidade do adversário, mas assegurou que o Gil Vicente não irá abdicar da sua forma de estar em campo.“É uma grande equipa, com muito bons jogadores, que nos vai causar muitos problemas. O Sporting não pode perder pontos e vai querer ganhar, mas nós não vamos abdicar da nossa ideia, da nossa qualidade com bola e sem bola. Estamos preparados e confiantes para lutar pelos três pontos”, afirmou.César Peixoto reconheceu que o Sporting deverá assumir longos períodos de controlo do jogo, obrigando o Gil Vicente a momentos de maior contenção, mas reforçou a confiança na organização coletiva e na capacidade de resposta da equipa.“Sabemos que, muitas vezes, o Sporting nos vai empurrar para trás. Vamos ter de estar muito bem organizados, definir bem os momentos de pressão e perceber que haverá fases em que teremos de sofrer. Mas também sabemos onde podemos aproveitar espaços”, salientou.Questionado se haverá cuidados defensivos acrescidos neste duelo com os ‘leões’, César Peixoto admitiu dificuldades naturais perante um adversário de topo, mas afastou qualquer postura excessivamente defensiva.“Contra estas equipas as dificuldades são maiores, é natural. Mas o Gil Vicente não vai entrar fechado à espera de uma transição ou de um lance ocasional. Vamos procurar impor a nossa ideia, com humildade, sabendo que haverá momentos para defender e fechar espaços”, explicou.O técnico mostrou-se confiante de que a sua equipa poderá criar problemas ao Sporting, aproveitando desequilíbrios na pressão alta do adversário.“É uma equipa muito forte, com muita dinâmica ofensiva e uma pressão alta agressiva, homem a homem. Temos de ter cuidado aí, mas, se ultrapassarmos essa fase, acreditamos que conseguimos instalar o nosso jogo e dividir o encontro”, referiu.O treinador gilista destacou ainda a consistência exibida ao longo da primeira volta, que lhe vale um surpreendente quarto lugar, desvalorizando uma recente série de seis jogos sem vencer.“Apesar de a vitória não estar a chegar, batemos o recorde de pontos do clube na primeira volta. Estamos há oito ou nove jornadas no quarto lugar. É uma primeira volta quase irrepreensível, em que até poderíamos ter mais pontos pelo volume e pela qualidade de jogo”, considerou.Sobre esse ciclo menos positivo, Peixoto lamentou a falta de eficácia, mas mostrou confiança no potencial do grupo para inverter essa sequência.“Nos últimos três ou quatro jogos fomos a mesma equipa de sempre. Faltou eficácia na finalização e, nos últimos jogos, sempre que os adversários foram à frente acabaram por marcar. Sabemos o caminho, confiamos no ADN que estamos a construir”, garantiu.O Gil Vicente, quarto classificado com 27 pontos, recebe o Sporting, segundo com 41, na sexta-feira, às 18:45, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.