8h47 - Rússia com novo recorde diário



A Rússia reportou mais 24.318 casos de infeção por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, dos quais 6.902 em Moscovo, o que eleva o total para 2.039.926.



Foram ainda registados mais 461 óbitos, o que eleva o total para 35.311.





8h38 - Chefe da Igreja Ortodoxa da Sérvia morreu de Covid-19



O patriarca Irinej, chefe da Igreja Ortodoxa da Sérvia, de 90 anos, faleceu num hospital militar de Belgrado onde tinha sido internado a 4 de novembro.





8h23- Alemanha regista um novo recorde de 23.648 novas infeções em 24 horas



A Alemanha registou um novo máximo de 23.648 novas infeções nas últimas 24 horas, mais 1.039 do que na quinta-feira, e 260 mortos, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI).



O total de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 879.564, com 13.630 óbitos, 260 nas últimas 24 horas.



Cerca de 570.100 mil já superaram a doença e o número de casos ativos ronda os 286,8 mil, estima o RKI.



Em todo o país, a incidência cumulativa em sete dias é de 139,0 casos por 100.000 habitantes.



O fator de reprodução (R) que considera as infeções num intervalo de sete dias em relação aos sete anteriores, e que reflete a evolução das infeções de 8 a 16 dias atrás, está localizado em 0,99.



O número de pacientes em unidades de terapia intensiva na quinta-feira subiu para 3.588, dos quais 2.084 - 57% - recebem ventilação assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).



Atualmente, estão ocupadas 21.934 camas nos cuidados intensivos.



O presidente da RKI, Lothar Wieler, alertou na quinta-feira que a situação pandémica na Alemanha "continua muito grave".





8h12 - Índia ultrapassa os nove milhões de casos



O total de infetados com o novo coranavírus na Índia, desde o início da pandemia, ultrapassou os nove milhões, disseram hoje as autoridades de saúde do país.



No entanto, os casos diários têm vindo a registar há semanas um declínio constante.



O Ministério da Saúde indiano acrescentou que foram registadas nas últimas 24 horas 45.882 contágios e 584 mortes. O número de óbitos desde o início da pandemia ultrapassou os 132 mil.







8h00 - México torna-se no quarto país a passar marca dos 100 mil mortos



O México tornou-se quinta-feira no quarto país a passar a marca dos 100 mil mortos por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia.



O país regista um total de 100.104 óbitos desde o início da pandemia, após terem sido contabilizadas 576 mortes nas últimas 24 horas.



O número de casos também subiu: mais 4.472 infeções num dia elevaram o total de contágios para 1.019.543.



Com estes números, o México é o 11.º país com mais infeções e o 4.º com mais mortes, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.







7h47 - Material médico para província de Maputo



O Governo português, via Instituto Camões, e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento concretizam esta sexta-feira a doação de material médico de proteção contra a Covid-19 na província de Maputo.



"O esforço conjunto do Governo da República Portuguesa, através do Camões (- Instituto da Cooperação e da Língua) e da AKDN permitirá disponibilizar gratuitamente máscaras cirúrgicas e batas descartáveis de protecção individual a pessoal médico e outros profissionais de saúde, que se encontram na primeira linha do combate à pandemia", indica um comunicado oficial distribuído à comunicação social.



O apoio é composto por 100 mil máscaras cirúrgicas e cinco mil batas descartáveis de proteção individual para pessoal médico e outros profissionais de saúde.



7h33 - Ponto da situação



A Assembleia da República deve aprovar hoje a renovação do estado de emergência por mais duas semanas. O debate e a votação decorrem esta manhã.



O projeto de decreto presidencial que propõe a renovação do estado de emergência foi submetido na tarde de quinta-feira ao Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a decisão depois da reunião com especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa.



Se for aprovado, o estado de emergência estará em vigor de terça-feira, 24 de novembro, até dia 8 de dezembro.

O decreto

O novo estado de emergência abre a possibilidade de medidas que já vigoraram entre março e abril. Uma delas é o confinamento compulsivo de pessoas infetadas ou em vigilância. O Presidente da República vai falar ao país às 20h00.





Está prevista também a diferenciação de medidas em função do grau de risco de cada concelho.



A cessação de contratos dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde pode ser limitada.



O decreto prevê ainda o encerramento total ou parcial de estabelecimentos e empresas e alterações dos horários.



Marcelo Rebelo de Sousa alertava ontem que seriam necessários vários meses de restrições profundas para conter a pandemia. O Presidente considera que tudo depende da avaliação dos especialistas, mas tão cedo o estado de emergência não vai terminar.

Vacinas

Portugal vai receber 16 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, assim que estas forem aprovadas. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal Público.



Trata-se de vacinas adquiridas pela Comissão Europeia e o número ainda pode aumentar, à medida que forem formalizados os contratos com as farmacêuticas.



O presidente do Infarmed explicou ontem que as vacinas vão chegar a Portugal em três fases. Só as vacinas que forem aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento é que são depois adquiridas e distribuídas pelos Estados-membros.