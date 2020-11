Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h00 - Concelhos com mais casos de Covid são Freixo de Espada à Cinta, Lousada e Guimarães



No topo da Lista está Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, com 3.729 casos por 100 mil habitantes. Segue-se Lousada, no distrito do Porto, com 2.686 casos. O terceiro concelho mais afetado é Guimarães no distrito de Braga, com 2.458 casos.



Surgem os concelhos de Vizela, Paços de Ferreira, Fafe, Penafiel, Felgueiras e Famalicão.



8h25 - Campanha de sensibilização para uso de máscaras reutilizáveis



Usar e deitar fora. É o que muitos portugueses têm feito com as máscaras de proteção contra o novo coronavírus. Parte da população recorre a máscaras descartáveis, o que tem contribuído para o aumento da produção de resíduos durante a pandemia. O Ministério do Ambiente lança esta terça-feira uma campanha de sensibilização para inverter esta tendência.



A secretária de Estado Inês dos Santos Costa alerta para a estimativa feita por vários artigos científicos, que dizem que, em Portugal, todos os meses são utilizadas 150 milhões de máscaras descartáveis.



Perante estes números inimigos do ambiente, a secretária de Estado Inês dos Santos Costa lança um desafio: optar cada vez mais pelas máscaras reutilizáveis.



Quem tiver de usar máscaras de usar e deitar fora, deve garantir que as coloca depois no contentor do lixo comum, já que estes equipamentos não são recicláveis.



8h10 - Quem não usar máscara no local de trabalho pode ser sancionado



O uso de máscara torna-se obrigatório no local de trabalho neste novo período de estado de emergência. Ouvida pela jornalista da Antena 1, Sandra Henriques, a advogada de Direito Laboral, Sandra Lima da Silveira, salienta que os funcionários podem ser sancionados se não cumprirem esta regra.

A fiscalização do cumprimento desta lei, que obriga ao uso de máscara, é da competência da Autoridade para as Condições do Trabalho.



Para o trabalhador as multas podem atingir os 350 euros. No caso das empresas, começam nos dois mil e podem chegar aos 61 mil euros de multa.





8h00 - Companhia aérea australiana vai exigir vacinação para passageiros internacionais







A companhia aérea australiana Qantas vai exigir que os passageiros de voos internacionais sejam previamente vacinados contra a covid-19, anunciou o presidente executivo da empresa.

Esta obrigatoriedade tornar-se-á "comum" no setor, afirmou Alan Joyce.







O requisito de ser vacinado contra a covid-19 para viajar na companhia aérea Qantas terá efeito assim que uma vacina estiver disponível ao público, disse.





7h50 - Coreia do Sul com maioria dos casos em convívios sociais







As autoridades sul-coreanas apelaram aos cidadãos para reduzirem as interações sociais para travar a terceira vaga da covid-19, dado que cerca de 60% dos casos têm origem em reuniões familiares e de amigos.







"Para quebrar a cadeia de contágio e prevenir a pandemia a nível nacional, as pessoas devem reduzir o contacto com outras pessoas na vida diária", disse o vice-ministro da Saúde sul-coreano, Kang Do-tae, em conferência de imprensa.



Kang Do-tae explicou que 60% dos novos casos detetados têm origem em reuniões familiares e de amigos, o que está a complicar as tarefas para impedir a propagação da doença causada pelo novo coronavírus SARS CoV-2.





7h42 - Teste negativo cinco dias após chegada a Inglaterra reduz quarentena



Os viajantes que entrarem em Inglaterra e que são obrigados a cumprir quarentena, poderão, em dezembro, encurtar esse isolamento, caso tenham um teste negativo para o novo coronavírus cinco dias após a sua chegada, anunciou o governo britânico.



Esta decisão visa revitalizar a indústria de viagens e, em particular, o setor dos transportes aéreos, que sofreu uma queda considerável no tráfego devido às restrições impostas para combater a pandemia de covid-19.



A partir de 15 de dezembro, os viajantes que chegarem à Inglaterra de avião, barco ou comboio poderão terminar o período de 15 dias de quarentena se comprovarem que fizeram um teste à covid-19 cinco dias após a sua chegada ao país e que o resultado foi negativo.



Covid-19. Governo definiu regras para prémio a pagar aos profissionais de saúde

Portugal entrou num novo período do estado de emergência à meia-noite

Para já, este prémio será apenas atribuído a quem trabalhou na primeira vaga da pandemia. O prémio consiste na atribuição de 50 por cento da remuneração base do trabalhador e será pago de uma só vez.Passa também pela atribuição de um dia de férias por cada período de 48 horas de trabalho suplementar e ainda de um dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho normal.Os sindicatos do setor contestam os critérios e lamentam que o prémio não seja atribuído a todos os profissionais da primeira e da segunda vaga.As principais mudanças estão relacionadas com os feriados. Assim, nos feriados de Dezembro, vai ser proibido circular entre concelhos.Nos dias que antecedem os feriados, 30 de novembro e 7 de Dezembro há tolerância de ponto na função pública e não haverá aulas.O mais recente boletim epidemiológico aponta para mais 74 mortos, para um total de 3.971 vítimas mortais.Há mais 4.044 novos casos. É o número de novos caso mais baixo da última semana.Estão internadas mais 90 pessoas para um total de 3.241.Nos Cuidados intensivos estão mais 7 pessoas, para um total de 498.Há uma semana havia menos 201 doentes internados e menos 72 nos Cuidados Intensivos.