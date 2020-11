Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





8h00 - tudo revela que hidroxicloroquina não previne contágio



Um ensaio clínico concluiu que a hidroxicloroquina (HCQ) não previne a propagação do novo coronavírus em pessoas saudáveis que foram expostas a um caso positivo, nem ajuda a melhorar os sintomas da doença.



O estudo, liderado pelos epidemiologistas Oriol Mitjà e Bonaventura Clotet e publicado na terça-feira no ‘New England Journal of Medicine’, aponta que a hidroxicloroquina não influencia o desenvolvimento de covid-19 em pessoas saudáveis expostas a um caso positivo, nem tem efeitos na melhoria dos sintomas causados pela infeção.



Para chegar a essa conclusão, os investigadores medicaram durante sete dias pessoas que tinham sido previamente expostas ao vírus, o que permitiu desencorajar a profilaxia através do uso de HCQ.



O ensaio foi realizado na Catalunha, entre 17 de março e 28 de abril, durante a primeira vaga da pandemia de covid-19 e consistiu num estudo de fase três aleatório entre a população da Catalunha central, a área metropolitana norte e a cidade de Barcelona, ​​com um total de 2.314 contatos participantes de 672 casos positivos.



Portugal ainda não tem um plano de vacinação contra a covid-19

Portugal vai comprar 16 milhões de doses de três vacinas diferentes.





Protesto dos profissionais da restauração, do comércio e da hotelaria

O protesto está marcado para as 15h30, em frente à Assembleia da República em Lisboa.





A Ministra da Presidência garantiu ontem na RTP que o Governo está a preparar mais medidas de apoio para o setor.





Outros países europeus, estão prontos para dar vacinas já a partir do próximo mês de dezembro. A Comissão Europeia pediu em meados de outubro para os Estado membros elaborarem o Plano. Hoje, a comissão para acompanhar o plano de vacinação reúne-se pela segunda vez.A Ministra da Saúde garante que está a ser preparado um plano a quatro dimensões e assegura que quando houver vacina, o país vai estar preparado para fazer a distribuição e a vacinação.A comissão para acompanhar o plano de vacinação engloba as várias entidades da área da saúde: DGS, Infarmed, Forças Armadas e Proteção CivilNesta altura, Portugal é o sétimo país com maior número de infetados. Tem 792 casos por 100 mil habitantes. Ultrapassou Espanha, Reino Unido e agora também Itália. No topo da lista está o Luxemburgo, com 1.279 casos por 100 mil habitantes.Nas últimas 24 horas, Portugal ultrapassou as quatro mil mortes por Covid-19. Morreram mais 85 pessoas e há mais 3.919 casos.Nos cuidados intensivos chegou-se ao recorde de 506 pessoas internadas. No total, há 3.275 doentes internados.O movimento "A Pão e Água" manifesta-se de novo.Os organizadores afirmam que será uma "grande manifestação de caráter nacional" e esperam contar com profissionais de todo o país.