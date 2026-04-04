Futebol Internacional
Real Madrid cai com estrondo em Maiorca
O Real Madrid caiu este sábado com ‘estrondo’ em Maiorca, ao perder por 2-1, resultado que pode deixar os ‘merengues’ mais longe da liderança e do FC Barcelona, na 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol.
O Real Madrid, que vinha de cinco vitórias seguidas em todas as provas, ainda festejava o empate (1-1) pelo brasileiro Eder Militão, antigo jogador do FC Porto, aos 88 minutos, quando o kosovar Vedat Muriqi, aos 90+1, voltou a dar vantagem à equipa da casa.
O triunfo do Maiorca, que contou com o internacional português Samu Costa no ‘onze’ inicial, começou a ser construído aos 41 minutos por Manu Morlanes.
A quarta derrota na La Liga mantém para já o Real Madrid, segundo classificado, a quatro pontos do FC Barcelona, mas o líder joga ainda hoje no campo do Atlético de Madrid, quarto.
Foi um resultado totalmente inesperado da equipa de Alvaro Arbeloa, já que o Maiorca iniciou a ronda no antepenúltimo lugar do campeonato, tendo agora subido para o 15.º posto, já fora da zona de despromoção, com 31 pontos.
Antes, o ‘aflito’ Levante, orientado pelo treinador português Luís Castro, perdeu por 2-0 no reduto da Real Sociedad, que contou com Gonçalo Guedes a titular.
Jon Martín, aos 30 minutos, e o suplente Brais Méndez, aos 83, apontaram os tentos dos bascos.
Na classificação, o Levante, que estava numa série de quatro jogos sem perder (duas vitórias e dois empates), continua no 19.º e penúltimo lugar, com 26 pontos, enquanto a Real Sociedad ‘saltou’, provisoriamente, para o sexto posto, de acesso às taças europeias, com 41 pontos.
