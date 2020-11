Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h15 - Nova urgência do hospital de Vila Nova de Gaia e Espinho já abriu



Abriu hoje a nova urgência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. Tem cinco mil metros quadrados o que permite um aumento de capacidade de atendimento de 50 por cento.



E vai permitir um atendimento mais seguro.



A nova urgência do centro hospitalar Gaia-Espinho é um balão de oxigénio em tempo de pandemia.



A primeira paciente a ser atendida era um caso suspeito de Covid-19, como constatou a reportagem da RTP.

9h10 - AstraZeneca acredita que vai começar a distribui vacina na Europa ainda este ano



A farmacêutica AstraZeneca vai realizar mais estudos sobre a vacina desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford. O objetivo é validar os resultados da eficácia contra o novo coronavírus. Isto depois de terem sido detetadas irregularidades com a dosagem da vacina, durante o primeiro ensaio clínico.

8h57 - China soma cinco casos oriundos do exterior



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado cinco casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.



Os casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste) e nas províncias de Fujian (sudeste) e Shaanxi (noroeste).



As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, oito pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 303, incluindo oitos doentes em estado grave.



A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634. O país somou, no total, 86.495 infetados desde o início da pandemia.







8h40 - CDS pede audição urgente de Francisco Ramos na Comissão Parlamentar de Saúde



O CDS-PP requereu hoje uma audição parlamentar, com caráter de urgência, do responsável pela task force que vai delinear o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, o ex-secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos.



“Em Portugal ainda não se conhece qualquer plano de vacinação e só agora foi criada uma task force que deverá estruturar todo este processo”, critica a bancada parlamentar democrata-cristã, através de um requerimento endereçado à presidente da Comissão Parlamentar de Saúde.



O CDS considera que esta 'task force' “tem uma missão crítica e fundamental” e que esta é uma “operação que, para além de extremamente complexa, é uma verdadeira corrida contra o tempo”.



Contudo, as informações são “escassas, avulsas e contraditórias”, advogou o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos.



Por isso, o grupo parlamentar do CDS-PP pede “uma audição, com caráter de urgência, do Dr. Francisco Ramos” naquela comissão parlamentar, “para prestar todos os esclarecimentos sobre o plano de vacinação contra a Covid-19”.



O CDS “está apreensivo relativamente a esta matéria, mais ainda porque existe a possibilidade de que as farmacêuticas que estão a produzir as vacinas contra a Covid-19 tenham reservas quanto ao envio de doses para países que não tenham os sistemas de delivery bem montados”.



Portugal “ainda não tem” ou, “pelo menos, não fez prova disso”, acrescenta o partido.





8h32 - Mais de metade das escolas de dança em risco de fechar



Mais de metade das cerca de quinhentas escolas de dança em Portugal estão em risco de encerrar, por causa das restrições impostas pela pandemia. O alerta é feito pela Plataforma Dança.



De acordo com a Associação Nacional de Dança, 12% destes estabelecimentos de ensino artístico já fecharam portas, sendo que esta percentagem pode ser muito maior.

Um inquérito dirigido ao sector mostra que, pelo menos, 25 os quase cinco mil profissionais do setor já abandonaram a atividade, nos últimos meses.



As quebras de rendimento são significativas, pelo que estes profissionais pedem ao Governo uma atenção redobrada no ano que se aproxima.

8h23 - Alemanha ultrapassa a barreira de um milhão de casos



A Alemanha ultrapassou a barreira de um milhão de casos da covid-19 desde o início da pandemia, anunciou hoje o Instituto Robert Koch (RKI).



Nas últimas 24 horas o gigante europeu contabilizou mais 22.806 casos da doença e 426 mortos.



No total, desde o início da pandemia, a Alemanha registou 1.006.394 casos e 15.586 mortos.



A região do estado da Renânia do Norte-Vestefália, a mais populosa da Alemanha, é que tem mais casos registados: mais de 250.000, à frente da Baviera, com quase 198.000 pessoas infetadas, e Baden-Württemberg (quase 143.000).



Em Berlim, foram diagnosticadas cerca de 62.000 infeções.



A Alemanha prolongará até ao início de janeiro as restrições contra a covid-19, incluindo o encerramento de bares e restaurantes e restrições aos participantes em reuniões privadas, anunciou na quarta-feira à noite a chanceler alemã, Angela Merkel







8h12 - Rússia com recorde diário de 27.543 casos



A Rússia reportou mais 27.543 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 7918 em Moscovo, elevando o total para 2.215.533.



Foram ainda registados mais 496 óbitos nas últimas 24 horas, o que elevou o número total de mortos para 38.558.





8h00 - Bolsonaro nega ter chamado vírus de "gripezinha" após tê-lo feito em duas ocasiões



O Presidente brasileiro negou na quinta-feira ter-se referido à covid-19 como "gripezinha", afirmando que não há nenhum registo que prove o oposto, apesar de a imprensa ter partilhado pelo menos dois vídeos com esse conteúdo.



"Falei lá atrás que, no meu caso, pelo meu passado de atleta — eu não generalizei — se pegasse a covid-19, não sentiria quase nada. Foi o que eu falei. Então, o pessoal da media falou que eu chamei de 'gripezinha' a questão da covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, porque eu sempre cuidei do meu corpo. Sempre gostei de praticar desporto", disse Jair Bolsonaro, na sua transmissão semanal na rede social Facebook.



Contudo, em pelo menos duas ocasiões, o chefe de Estado brasileiro, um dos mais céticos em todo o mundo em relação à gravidade da pandemia, referiu-se publicamente à doença causada pelo novo coronavírus como uma “gripezinha".







7h50 - Índia vai produzir mais de 100 milhões de doses da vacina russa



A Índia vai produzir mais de 100 milhões de doses da vacina russa contra a covid-19, Sputnik V, após um acordo entre o Fundo Russo de Investimento Direto (FIDR) e a empresa farmacêutica indiana Hetero, foi hoje anunciado.



"As partes pretendem iniciar a produção de Sputnik V (em solo indiano) no início de 2021", disse o FIDR.



O presidente do Fundo Russo de Investimento Direto, Kiril Dmitriev, afirmou que graças à cooperação com Hetero, será possível "aumentar significativamente a capacidade de produção e fornecer à população indiana uma solução eficaz neste difícil período de pandemia".







Proposta preliminar da comissão técnica de vacinação define grupos prioritários

AstraZeneca avança com ensaio adicional para validar eficácia da vacina

No primeiro grupo a ser vacinado estão incluídas as pessoas que têm entre 50 e 75 anos e que têm uma doença grave. Estão também incluídos os utentes e funcionários dos lares de idosos e ainda os profissionais de saúde que trabalham em cuidados intensivos e enfermarias com doentes infetados.A proposta ainda vai ter que ser aprovada pelas autoridades de saúde. Se tiver luz verde, este será o primeiro grupo que vai tomar a vacina.Haverá depois um segundo grupo prioritário.Fontes próximas do processo revelam que neste segundo grupo incluem-se as pessoas entre os 50 e os 75 anos mas com doenças de risco de menor gravidade.Estão também abrangidos os restantes profissionais de saúde que estiveram em zona covid e ainda pessoas que estão institucionalizadas.Os grupos prioritários são criados por questões de logística e também porque os países vão receber as vacinas por fases.No primeiro grupo, vão ser vacinadas cerca de 750 mil pessoas e no segundo grupo 3 milhões. Só depois a vacina será alargada ao resto da população.Para já, há execeções.As pessoas com mais de 75 anos não estão incluídas nos grupos prioritários porque as farmacêuticas que estão a testar as vacinas ainda não provaram a eficácia das vacinas nesta faixa etária.O trabalho da comissão nacional técnica pode ir sendo atualizado à medida que houver mais informação sobre a eficácia e a segurança das vacinas que estão em fase de testes.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, morreram mais 82 pessoas, para um total de 4.209 mortes.Registaram-se 6.383 novos casos de covid-19.Estão internadas menos 59 pessoas para um total de 3.192 doente. Nos cuidados intensivos há menos 1 pessoa do que no dia anterior, num total de 516.A farmacêutica AstraZeneca vai realizar um "estudo adicional" para validar os resultados da eficácia da sua vacina contra o novo coronavírus, depois de ter revelado que houve mudanças imprevistas na dosagem no primeiro ensaio. Esta é uma das vacinas que deverá ser adquirida por Portugal.Porém, segundo o presidente da empresa, Pascal Soriot, em entrevista à Bloomberg, disse não ser de esperar que estes novos testes atrasem a aprovação da vacina por parte das entidades reguladoras da saúde do Reino Unido e da União Europeia.A AstraZeneca e a Universidade de Oxford publicaram os resultados preliminares da fase três do seu estudo clínico esta semana.Um grupo de voluntários recebeu a dose completa da vacina, com um resultado de 62% de eficácia, enquanto outro tomou meia dose, seguida de uma completa um mês depois, um método que demonstrou ter 90% de eficácia.Oxford admitiu que não estava inicialmente previsto inocular meia dosagem da vacina a qualquer voluntário, mas que isso foi fruto de um erro no processo de fabricação do produto.Assim que foi detetada que a primeira vacina tinha começado a ser inoculada com uma concentração abaixo da planeada foi decidido alterar o protocolo do estudo, de acordo com o "órgão regulador" de saúde, informou a universidade numa nota."Agora que descobrimos o que parece ser a fórmula mais eficaz, precisamos de a validar através de um estudo adicional", afirmou Soriot.O responsável da AstraZeneca explicou também que, provavelmente, será feito um novo "estudo internacional", embora tenha garantido que "pode ser mais rápido" que os anteriores, dado que os investigadores já sabem que a eficácia da vacina é "elevada" e precisam de "um número reduzido de pacientes".Soriot ressalvou que a autorização para iniciar a vacinação em alguns países continua prevista para antes do final do ano, embora nos Estados Unidos o processo seja mais demorado, já que os testes foram realizados fora daquele país.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.