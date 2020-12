Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h42 - Hospital de Gaia abre nova Unidade de Cuidados Intensivos e recebe primeiros doentes



O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) abre hoje a nova Unidade de Cuidados Intensivos, com um investimento de 5,7 milhões de euros, e recebe já os primeiros doentes, adiantou fonte deste equipamento à Lusa.



Esta unidade, no distrito do Porto, foi construída em 90 dias e conta com 28 camas, incluindo seis quartos de isolamento, estando equipada com ventiladores e monitores de última geração, referiu a unidade hospitalar.



Com 1.650 metros quadrados, a UCI terá uma renovação completa de ar a cada seis minutos, quartos de isolamento com pressão positiva e negativa, mais dois ECMO (dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos) e áreas amplas de pausa e de trabalho para os profissionais, “tendo luz natural garantida em todo espaço”, explicou.







8h30 - Índia com mais de 500 mortos nas últimas 24 horas



A Índia registou 540 mortos devido à covid-19 e 36.596 infetados, nas últimas 24 horas, disseram hoje as autoridades.



O país, que tem mantido uma tendência decrescente no número de contágios, conta agora com 139.188 óbitos registados desde o início da pandemia.



Os novos casos estão a diminuir de forma consistente depois de terem atingido um pico em meados de setembro, quando rondavam os 100 mil por dia.