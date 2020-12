Mais atualizações

Mensagem de António Costa



Há dias que ficarão para sempre nas nossas memórias. Como previsto, arrancou o processo de vacinação, que nos ocupará durante meses e que nos obriga a manter todos os cuidados. Mas é um dia de alento e esperança que nos dá força para continuar a trabalhar com a mesma determinação — António Costa (@antoniocostapm) December 27, 2020

A Índia registou 279 mortes devido à Covid-19 e 21.131 infeções nas últimas 24 horas, reporta o Ministério indiano da Saúde.Com 147.901 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir a Estados Unidos e Brasil.A Índia tem atualmente 278.690 casos ativos da doença.O segundo lote de vacinas contra a Covid-19 deve chegar hoje a Portugal. São esperadas mais 70.200 doses para continuar a campanha de vacinação.O primeiro lote contou com 9750 doses da vacina da Pfizer-BioNTech.A mesma quantidade deste segundo lote será armazenada para assegurar a administração da segunda dose aos profissionais de saúde, que ontem começaram a ser vacinados.Em Portugal continental, residentes e funcionários dos lares começam a ser vacinados a 4 de janeiro. Começam também a ser vacinadas as pessoas internadas em unidades de cuidados continuados e os doentes crónicos com mais de 50 anos.Todos os meses devem chegar a Portugal 400 mil doses da vacinas da Pfizer-BioNTech.Espera-se que, no final do primeiro trimestre de 2021, Portugal já tenha recebido 1,2 milhões de doses.Cada região autónoma vai receber 9750 doses do segundo lote de vacinas.Na Madeira, os profissionais de saúde são os primeiros a ser vacinados.Nos Açores, serão vacinados em primeiro lugar também os utentes e os profissionais dos lares de idosos. Nesta primeira fase, a campanha decorre apenas nas ilhas de São Miguel e Terceira. A vacinação será depois alargada às restantes ilhas.O diretor de Serviço de Infecciologia do Hospital de São João, no Porto, foi a primeira pessoa a ser vacinada. A primeira dose da vacina da Pfizer foi administrada no Porto às 10h07 de domingo.António Sarmento tem 65 anos e 42 de serviço. Recebeu a vacina sob o olhar da ministra da Saúde e de dezenas de jornalistas.No primeiro dia da vacinação contra a Covid-19 em Portugal foram vacinados mais de 4500 profissionais de saúde. No total, foram administradas 4534 vacinas, mais de duas mil no Hospital de São JoãoCumpriu-se assim o objetivo de vacinar todos os profissionais de saúde inscritos.Nos hospitais de São José e Curry Cabral, em Lisboa, foram vacinados 1241 profissionais de saúde. No Hospital de Santa Maria foram administradas 515 vacinas e em Coimbra 720.A vacinação prossegue esta segunda-feira em Lisboa, Coimbra e no Hospital de Santo António, no Porto.A PSP é responsável pela segurança nos centros hospitalares durante a vacinação.A missão da polícia é evitar o roubo, desvios ou mesmo a eventual sabotagem das vacinas.O primeiro-ministro escolheu a rede social Twitter para assinalar o arranque da vacinação contra a Covid-19 em Portugal.António Costa adiantou que o processo vai ocupar o país durante meses, obrigando a manter todos os cuidados.O chefe do Governo disse ainda que foi um dia de alento e esperança que dá força para continuar a trabalhar com a mesma determinação.Morreram mais 63 pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de domingo.Houve registo de 1577 novos casos de infeção em 24 horas.Havia ontem 2870 doentes internados, mais 80 do que na véspera. Nos cuidados intensivos estavam 504, menos nove.Mais 3075 pessoas conseguiram recuperar.Entretanto, foi identificada na Madeira a nova variante do coronavírus.Foi localizada no aeroporto em viajantes com origem no Reino Unido.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortes resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A vacinação na União Europeia começou no sábado em três países e estendeu-se no dia seguinte aos restantes.Bruxelas pretendia que a vacinação começasse em simultâneo em toda a União, mas Alemanha, Hungria e Eslováquia anteciparam-se.