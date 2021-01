Mais atualizações

O que estipula o decreto

Após a reunião com peritos na sede do Infarmed, ontem, o primeiro-ministro, António Costa, adiantou que o novo confinamento pode durar pelo menos um mês.

O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas registou, nas últimas 24 horas, 1060 mortes associadas à Covid-19 e 19.600 casos.O número de novas infeções parece estar a regredir face aos máximos de dezembro. Contudo, o número de óbitos continua muito próximo do máximo de 1888 registado na passada sexta-feira.No total, a Alemanha soma 42.637 óbitos e 1.953.426 contágios desde o início da pandemia. Os recuperados são 1.596.600.Em comunicado, o Ministério da Administração Interna adianta que a rede nacional de Estruturas de Apoio de Retaguarda, desenvolvida no quadro do combate à pandemia da Covid-19, dispõe já de 19 espaços operacionais - com capacidade máxima para 1950 utentes."Destas 19 Estruturas operacionais, dez têm atualmente utentes instalados, num total de 79 utentes, o que representa uma taxa de ocupação de quatro por cento.São estas as estruturas de apoio:- Vila Maior, Santa Maria da Feira;- Centro de Acolhimento das FFAA – Base Aérea n.º 11;- Hotel João Paulo II, distrito de Braga;- Pousada de Juventude de Bragança;- Pousada da Juventude de Castelo Branco;- Residência Universitária de Évora;- Unidade Hoteleira em Alvor;- Centro Apostólico da Guarda;- Seminário Diocesano de Leiria;- Centro de Negócios Transfronteiriços de Elvas;- Antigo Hospital de Paços de Ferreira, Mosteiro de Sta. Escolástica, em Santo Tirso, Pousada da Juventude no Porto e Seminário do Bom Pastor, em Valongo;- Centro Francisco e Jacinta Marto, em Fátima;- Centro Cultural de Viana do Castelo;- Pousada da Juventude de Alijó;- Pavilhão do Fontelo, em Viseu, e Pousada da Juventude de São Pedro do Sul."Para além destas 19 estruturas operacionais, existem outras nove struturas em fase de instalação, completando assim a rede nos 18 distritos de Portugal continental", lê-se no mesmo comunicado.Esta rede "contará com uma capacidade máxima que ultrapassa as 2300 camas".A criação da rede de EAR "visa garantir o apoio a pessoas infetadas com o novo coronavírus sem necessidade de internamento hospitalar e, também, a utentes de lares para pessoas idosas que careçam de apoio específico fora das respetivas instalações".Há mais um caso positivo de Covid-19 no círculo próximo de Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de segurança do Presidente da República está infetado.A informação foi adiantada à Antena 1 pelo próprio Chefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa estabeleceu contactos próximos e em locais fechados com o chefe de segurança.Uma situação que pode vir a ser classificada pelas autoridades de saúde como um contacto de alto risco, o que levaria ao isolamento preventivo do Presidente durante os próximos 14 dias.Foi este o motivo a impedir a presença física de Marcelo Rebelo de Sousa no debate eleitoral da noite de terça-feira na RTP.O candidato à reeleição participou por vídeoconferência, ao contrário dos adversários na corrida a Belém.A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o maior centro de investigação médica da América Latina, confirmou a identificação e circulação de uma nova estirpe do novo coronavírus originária do estado brasileiro do Amazonas.rata-se da mesma variante que chegou ao Japão depois de quatro viajantes japoneses visitarem a Amazónia brasileira, e que, segundo o vice-diretor de investigação da Fiocruz Amazónia, Felipe Naveca, apresenta uma série de mutações inéditas.Portugal está a poucas horas de novo confinamento. O Governo decide esta quarta-feira as medidas do novo estado de emergência. A reunião do Conselho de Ministros realiza-se à tarde.Antes, durante a manhã, os deputados debatem e votam, na Assembleia da República, o decreto presidencial que renova o estado de emergência.As medidas deverão estar em vigor durante um mês e terão efeitos já a partir de quinta-feira.Já são conhecidas agumas medidas do decreto presidencial do estado de emergência.Está previsto que as restrições de deslocação sejam levantadas nos dias 17 e 24 para que as pessoas possam votar.Os idosos que estão em lares devem ser considerados em confinamento obrigatório, mas votar no próprio lar.Está ainda prevista a limitação de preços de certos produtos e serviços para evitar especulação.Marcelo Rebelo de Sousa propõe a renovação do estado de emergência até 30 de janeiro.