São exceções os supermercados e mercearias, que se mantêm abertos com a lotação máxima de cinco pessoas por 100 metros quadrados.





O primeiro-ministro admite que os fundos europeus ainda vão demorar a chegar a Portugal. Mas diz também que tal não pode atrasar a implementação das medidas de apoio.

O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-Cov-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 25.164, para um total de 1.978.590 desde o início da pandemia.O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas reporta mais 1244 mortes, para um total de 43.881.Às 0h00 de sexta-feira Portugal retoma o confinamento geral, que deverá prolongar-se por um mês. As medidas são semelhantes àquelas que vigoraram durante março e abril do ano passado. Aplicam-se no âmbito do novo de estado de emergência.Restaurantes, bares e cafés mantêm-se apenas come entregas ao domicílio.Os estabelecimentos comerciais como cabeleireiros ou barbeiros voltam a fechar. As salas de espetáculo também encerram.Continuam a funcionar consultórios médicos e farmácias.As cerimónia religiosas são permitidas de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde.Os tribunais permanecem abertos e, mediante marcação, também os serviços públicos vão continuar a funcionar.O futebol continua sem público.As visitas a lares de idosos e as atividades nos centros de dia vão ser permitidas no novo período de estado de emergência.Ao anunciar o confinamento, após a reunião da tarde de quarta-feira do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro afirmou que todas as escolas permanecem abertas para não voltar a sacrificar os alunos.O teletrabalho, sempre que exequível, é obrigatório e António Costa avisa que, em caso de incumprimento, o valor das multas para as empresas vai duplicar.O Presidente da República propugna, por sua vez, que o confinamento é um travão de reforçada emergência. Marcelo Rebelo de Sousa pede aos portugueses um "suplemento de tempo e de alma, num desafio de fim, ainda indeterminado".Marcelo Rebelo de Sousa está impedido de frequentar locais muita gente. O Presidente da República regressou ao Palácio de Belém, mas está sob vigilância durante 14 dias.A decisão das autoridades de saúde surge depois de o chefe de segurança da Presidência ter testado positivo para a Covid-19.Marcelo é considerado um contacto de baixo risco.No despacho incluem-se as cirurgias as que estavam programadas para doentes com cancro, desde a vida seja salvaguardada. A medida não se aplica aos IPO.Neste momento, os maiores hospitais do país estão debaixo de pressão acrescida. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, há casos em que os limites máximos da capacidade já foram ultrapassados.