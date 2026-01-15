Seleção Nacional
Andebol
Euro2026 de Andebol. Jogadores procuram melhorar sexto lugar
Os jogadores da seleção nacional de andebol garantiram que estão em Herning, na Dinamarca, para se afirmarem como “uma das melhores seleções” e melhorarem o sexto lugar alcançado no Euro2020.
Na véspera do início da quarta presença consecutiva em fases finais do Campeonato da Europa de andebol, Martim Costa e Rui Silva acreditam que as equipas adversárias respeitam cada vez mais a seleção das ‘quinas’.
Rui Silva vai disputar a sétima fase final pela seleção portuguesa e já pensa em melhorar a última melhor marca da equipa no Europeu: “Queremos muito fazer melhor do que fizemos em 2020. Temos de desafiar muitas probabilidades. É uma prova muito dura e com seleções com ambições de fazer grandes resultados”.
Os jogadores de Sporting e FC Porto asseguram que a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira encara “de forma saudável” a pressão acrescida, que surge após a melhor classificação de sempre, no Mundial2025.
“O quarto lugar [no Mundial de 2025] traz-nos muita expectativa. Provámos que somos uma das melhores seleções do mundo, temos de ir para dentro de campo e fazê-lo. Com a Roménia, é o primeiro passo para atingir o objetivo”, explicou Martim Costa.
Já o selecionador nacional considera que Portugal tem a obrigação de entrar no Europeu de andebol a vencer e quer igualmente avançar para a Ronda Principal.
“A Roménia tem seis atletas que são meus atletas no Dínamo de Bucareste. Conheço-os bem e eles a mim. A Roménia está a renascer com jogadores jovens e que também querem avançar”, começou por avisar o técnico português.
“Calin Dedu é um jogador em progressão e jovem, mas tem muito boa relação com o Stanciuc, o central e temos de romper essa relação. O treino incidiu muito nos movimentos de ligação entre a primeira linha e os pivôs”, explicou o treinador antes da estreia de Portugal nesta edição do Campeonato da Europa.
Martim Costa, melhor marcador da última edição do Europeu, com 54 golos marcados, garantiu que a luta pelo prémio de melhor artilheiro “fica para segundo plano”: “Não está na minha cabeça. Prefiro marcar um golo e ganhar do que marcar 10 e perder”.
A seleção portuguesa disputa todos os jogos do Europeu na cidade dinamarquesa de Herning e estreia-se esta sexta-feira frente à Roménia, às 17h00. No domingo (18 de janeiro), Portugal mede forças com a seleção da Macedónia do Norte. O último jogo do grupo B é frente à anfitriã e tetracampeã campeã mundial Dinamarca.
Há 10 anos ao leme da seleção, o também técnico dos romenos do Dínamo de Bucareste admitiu que “o problema" passa por "manter a equipa competitiva”, numa fase em que Portugal vive dos bons resultados das últimas provas.
No período de preparação para o Campeonato da Europa, Portugal venceu, no passado domingo, o Torneio Internacional de Espanha.
A fase final da 17.ª edição do Europeu de andebol decorre na Dinamarca, Noruega e Suécia, até 1 de fevereiro
