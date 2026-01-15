Euro2026 de Andebol. Jogadores procuram melhorar sexto lugar

Na véspera do início da quarta presença consecutiva em fases finais do Campeonato da Europa de andebol, Martim Costa e Rui Silva acreditam que as equipas adversárias respeitam cada vez mais a seleção das ‘quinas’.



Rui Silva vai disputar a sétima fase final pela seleção portuguesa e já pensa em melhorar a última melhor marca da equipa no Europeu: “Queremos muito fazer melhor do que fizemos em 2020. Temos de desafiar muitas probabilidades. É uma prova muito dura e com seleções com ambições de fazer grandes resultados”.



Os jogadores de Sporting e FC Porto asseguram que a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira encara “de forma saudável” a pressão acrescida, que surge após a melhor classificação de sempre, no Mundial2025.



“O quarto lugar [no Mundial de 2025] traz-nos muita expectativa. Provámos que somos uma das melhores seleções do mundo, temos de ir para dentro de campo e fazê-lo. Com a Roménia, é o primeiro passo para atingir o objetivo”, explicou Martim Costa.



Já o selecionador nacional considera que Portugal tem a obrigação de entrar no Europeu de andebol a vencer e quer igualmente avançar para a Ronda Principal.



“A Roménia tem seis atletas que são meus atletas no Dínamo de Bucareste. Conheço-os bem e eles a mim. A Roménia está a renascer com jogadores jovens e que também querem avançar”, começou por avisar o técnico português.



“Calin Dedu é um jogador em progressão e jovem, mas tem muito boa relação com o Stanciuc, o central e temos de romper essa relação. O treino incidiu muito nos movimentos de ligação entre a primeira linha e os pivôs”, explicou o treinador antes da estreia de Portugal nesta edição do Campeonato da Europa.



Martim Costa, melhor marcador da última edição do Europeu, com 54 golos marcados, garantiu que a luta pelo prémio de melhor artilheiro “fica para segundo plano”: “Não está na minha cabeça. Prefiro marcar um golo e ganhar do que marcar 10 e perder”.



A seleção portuguesa disputa todos os jogos do Europeu na cidade dinamarquesa de Herning e estreia-se esta sexta-feira frente à Roménia, às 17h00. No domingo (18 de janeiro), Portugal mede forças com a seleção da Macedónia do Norte. O último jogo do grupo B é frente à anfitriã e tetracampeã campeã mundial Dinamarca.

Há 10 anos ao leme da seleção, o também técnico dos romenos do Dínamo de Bucareste admitiu que “o problema" passa por "manter a equipa competitiva”, numa fase em que Portugal vive dos bons resultados das últimas provas.



No período de preparação para o Campeonato da Europa, Portugal venceu, no passado domingo, o Torneio Internacional de Espanha.



A fase final da 17.ª edição do Europeu de andebol decorre na Dinamarca, Noruega e Suécia, até 1 de fevereiro