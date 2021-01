Mais atualizações

08h12 - Suécia aumentou o ensino à distância para alunos do secundário e pede a funcionários públicos para que continuem a trabalhar a partir de casa

08h09 - Rússia com mais 21887 casos e 612 vítimas mortais

08h08 - "Quadro de holocausto"



O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, apelou hoje em carta aberta ao primeiro-ministro, António Costa, ao encerramento das escolas e alertou para um "quadro de holocausto" que se agrava naquela região.



08h07 - Estudantes do Porto e Lisboa pedem ao Governo que encerrem escolas



A Associação Académica de Lisboa (AAL) e a Federação Académica do Porto (FAP) pediram hoje ao Governo o encerramento das escolas e faculdades e a garantia de refeições de ação social para alunos mais carenciados.



Em comunicado, a AAL diz estar preocupada com a situação que se vive na comunidade estudantil devido à evolução da pandemia de covid-19.

Mensagem de António Costa



Começaram ontem os testes rápidos nas escolas dos concelhos em risco elevado extremo.



"Uma boa solução"

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Governo vai tomar esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a decisão sobre a suspensão das aulas presenciais do pré-escolar ao ensino universitário.O aumento da prevalência da variante britânica do coronavírus em Portugal, que afeta também os mais jovens, terá sido determinante para a avaliação da medida."As decisões vão ser tomadas amanhã no Conselho de Ministros", adiantava esta quarta-feira Marta Temido, frisando que a situação pandémica se agravou em Portugal, algo que não estava previsto quando foram decididas as últimas medidas.O primeiro-ministro afirma que a propagação da pandemia em Portugal é alarmante. O alerta foi publicado na rede social Instagram.António Costa afirma que, depois de ter chegado de Bruxelas, se reuniu de emergência com os ministros da Educação, Saúde, Presidência e Ensino Superior. Na reunião, foram avaliados os mais recentes dados dos especialistas sobre a evolução da pandemia.Foi analisado, em particular, o crescimento da variante britânica do vírus em Portugal, que também afeta os mais jovens.O primeiro-ministro afirma que a prioridade é salvar vidas e controlar a pandemia.Marcelo Rebelo de Sousa afirma, por seu turno, que "fechar as escolas é uma boa solução". Posição assumida em entrevista do candidato presidencial ao Porto Canal.O Presidente da República considera que se trata de uma medida prudente, uma vez que a propagação do vírus está a aumentar nas escolas.Morreram num só dia 219 pessoas vítimas da Covid-19 em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. É o valor máximo de óbitos desde o início da pandemia.Havia ontem registo de mais 14.647 casos. É também o número mais elevado de sempre.Estavam internadas mais 202 pessoas, para um total de 5493. Nos cuidados intensivos estão mais 11 pessoas, para um total de 681.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.058.226 mortes, resultantes de mais de 96,1 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Brasil somou, em 24 horas, 1340 mortos e 64.385 infetados pelo novo coronavírus, para um total de 212.831 óbitos e 8.638.249 casos desde o início da pandemia.No último boletim epidemiológico, o Ministério brasileiro da Saúde informou que a taxa de incidência da Covid-19 em território brasileiro é agora de 101 mortes e 4111 casos por 100 mil habitantes.