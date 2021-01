Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



9h25 - Fila de ambulâncias junta-se à porta do Hospital de Santarém











O Hospital de Santarém também esteve sob forte pressão, esta sexta-feira, na urgência destinada a doentes Covid. Durante o dia várias ambulâncias acumularam-se à entrada do serviço.

9h19 - Vacinas. AstraZeneca anuncia entrega menor que o previsto









Esta vacina ainda não foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, mas a decisão deverá ser tomada na próxima sexta-feira.



A Comissão Europeia tinha reservado até 400 milhões de doses desta vacina.

8h30 - Timor-Leste com 11 novos casos Vão chegar menos vacinas da AstraZeneca do que estava previsto. A farmacêutica explica que houve uma "baixa de rendimento" num dos locais de produção.Esta vacina ainda não foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, mas a decisão deverá ser tomada na próxima sexta-feira.A Comissão Europeia tinha reservado até 400 milhões de doses desta vacina.





As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje onze novos casos de Covid-19. O país tem agora um total de 14 ativos, segundo os dados atualizados.







8h27 - Índia com 152 mortes e mais de 14 mil casos





A Índia registou 152 mortes por covid-19 e 14.256 casos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 10,6 milhões de casos do novo coronavírus (10.63.,684), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contavam com mais de 24,6 milhões.







8h26 - 107 novos casos na China





A China registou 107 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, 90 dos quais são contágios locais.







As autoridades chinesas redobraram os esforços para conter os surtos. Várias áreas foram isoladas e estão a ser efetuados testes em massa à população, numa tentativa de refrear a curva dos casos.



As autoridades estão a tentar travar o ressurgimento de surtos na véspera do período de férias do Ano Novo lunar, que decorre entre 11 e 17 de fevereiro de 2021, quando centenas de milhões chineses viajam para os locais de origem.







8h24 - México com mais 1.440 novas mortes





O México registou 1.440 novas mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país que contabiliza agora 147.614 óbitos desde o início da pandemia.







Além disso, foram comunicados 21.007 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas.



No total, o México já registou 1.732.290 casos confirmados.







8h20 - EUA registam 4.151 mortos





Os Estados Unidos registaram 4.151 mortos e 194.111 infetados com o novo coronavírus em 24 horas. O país contabiliza agora 24.806.034 casos e 413.818 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia e continuam a ser o país com mais mortos e também com mais casos de infeção em termos absolutos.

Ponto da situação