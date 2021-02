Mais atualizações

10h26 - Polónia vai reabrir hotéis, cinemas e teatros a meio de fevereiro

10h24 - PM húngaro diz que vacina chinesa no país vai permitir a vacinação de 250 mil pessoas por mês entre fevereiro e abril

10h05 - África com mais 576 mortos e 17.441 infetados nas últimas 24 horas

09h24 - Autoridades alemães dizem que a situação ainda não está controlada e estão preocupadas com três variantes

09h09 - Isolamento elevou ansiedade para níveis disfuncionais em 10% de crianças em estudo



Quase 10% das crianças que participaram num estudo sobre famílias em isolamento social revelaram índices de ansiedade acima do considerado funcional, sendo que pais ou cuidadores com mais ansiedade, stress ou depressão têm filhos mais ansiosos.



A investigação foi desenvolvida por uma equipa do Instituto de Apoio à Criança (IAC) e procurou perceber "O que pensam e o que sentem as famílias em isolamento social" por causa da pandemia de covid-19, tendo participado 807 famílias com filhos com idades entre os quatro e os 18 anos.

09h08 - Ministro alemão da Saúde disse que pelos menos 80 por cento dos residentes em lares já receberam uma primeira dose da vacina

08h31 - Turismo no Algarve



A ocupação média por quarto nas unidades de alojamento do Algarve foi, em janeiro, de 7,6%, valor que representa uma quebra de 78,9% comparativamente ao período homólogo do ano anterior, segundo a principal associação hoteleira da região.



08h19 - Rússia com mais 16.688 casos e 527 vítimas mortais



08h12 - Alemanha com mais 12.908 casos e 855 vítimas mortais



08h11 - Hungria pretende começar a inocular pessoas com a vacina russa já na próxima semana

7h43 - Médicos de Saúde Pública divulgam manifesto

Vacinação e imunidade

O quadro em Portugal

Desde o início da pandemia, Portugal registou 748.858 casos confirmados e 13.482 óbitos.

O quadro internacional

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública vem denunciar, num manifesto divulgado esta sexta-feira, que a especialidade tem vindo a ver "atropelados vários dos seus direitos laborais"."O contexto pandémico tem gerado enorme disrupção nas vidas dos portugueses e de cidadãos à volta do mundo. Os médicos de Saúde Pública têm estado no epicentro, numa dedicação ao combate à pandemia que se prolonga praticamente há um ano. Debatem-se com uma enorme assimetria nos recursos disponíveis face às necessidades, e têm sofrido sucessivos ataques à sua autonomia técnica e atentatórios da sua dignidade profissional", escreve a estrutura. manifesto comporta as assinaturas de mais de duas centenas de médicos e médicos internos de Saúde Pública."Os médicos de Saúde Pública não deixarão de fazer prevalecer os seus direitos, usando, quando oportuno, todos os seus meios ao seu dispor para defender os seus direitos. Sem prejuízo disso, e apesar dos constantes agravos a que estão infelizmente submetidos, reiteram a sua absoluta dedicação e empenho no combate pandémico, estando ao lado de todos os profissionais de saúde e de todos os cidadãos para tentar solucionar a grave catástrofe em que nos encontramos".O diretor da Organização Mundial da Saúde para o continente europeu afirma que a Europa deve acelerar a vacinação contra a Covid-19, manifestando-se "preocupado" com o impacto das novas variantes do SARS-CoV-2 na eficácia das vacinas."Temos de unir forças para acelerar a vacinação", declarou Hans Kluge, diretor regional da OMS, em entrevista à France Presse.Lembrando que a campanha de imunização na União Europeia (UE) teve um início difícil, num cenário de escassez de vacinas e tensões entre Bruxelas e alguns fabricantes, o responsável apelou às farmacêuticas para que trabalhem nesse sentido."As empresas farmacêuticas, habitualmente concorrentes, têm de trabalhar em conjunto para aumentar drasticamente a capacidade de produção, é disso que precisamos", reforçou.Esta sexta-feira volta a estar proibida a circulação entre concelhos entre as 20h00 e as 5h00. A medida estará em vigor durante todo o fim de semana.Entre as exceções à regra estão as deslocações para trabalhar com documento comprovativo, para ir às compras ou por motivos de saúde.Além desta restrição de circulação, continua em vigor o confinamento obrigatório.O primeiro-ministro afirma que, se não houver atrasos na entrega das vacinas, o país poderá ter 70 por cento de imunização comunitária no final do verão.Por sua vez, a ministra da Saúde reconheceu ontem que se impõe implementar necessários critérios mais apertados para gerir melhor as vacinas e evitar sobras.Na Região Norte, a vacinação contra a Covid-19 deve chegar nas próximas semanas a 300 mil pessoas.Um estudo do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental revela que 90 por cento de cerca de mil profissionais de saúde desenvolveram imunidade após a primeira toma da vacina da Pfizer.Portugal registou 7914 novos casos e 225 óbitos em 24 horas, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira. É uma diminuição face aos números reportados na véspera.Do total de novos casos, 50 por cento dizem respeito a Lisboa e Vale do Tejo, que registou 3993 novas infeções e 119 mortos. Segue-se a região norte, com 1788 novos casos e 41 óbitos, o centro, com 1118 novos casos e 38 vítimas mortais, o Algarve, com 387 novos casos e quatro mortes e o Alentejo, com 343 infeções e 20 mortos.Foram reportados mais 264 novos casos na Madeira e 21 nos Açores.Portugal observou ainda uma diminuição no número de internamentos, com menos 188 doentes em enfermaria e menos 14 nos cuidados intensivos. No total, Portugal conta agora com 6496 infetados internados, dos quais 863 em unidades de cuidados intensivos.O país registou ainda um total de 573.934 recuperados - mais 10.760 do que no dia anterior.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.269.346 mortes decorrentes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Universidade de Aberdeen apontou a principal razão para a epidemia na China se ter tornado uma pandemia.Um estudo da universidade concluiu que o espalhar do vírus por todo o planeta se deveu sobretudo à decisão de não parar as viagens internacionais.