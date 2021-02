Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

09h24 - Mais de 16 queixas por dia sobre compras online enviadas à Deco em janeiro



Mais de 16 reclamações por dia sobre compras online chegaram em janeiro à Deco, 521 no total, mais quatro por dia, em média, do que há um ano, antes de decretado o primeiro estado de emergência.



"Estamos outra vez a receber mais reclamações dos consumidores (...) um 'boom' de reclamações de comércio online do retalho alimentar", afirmou o coordenador do departamento económico e jurídico da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - Deco, Paulo Fonseca, à Lusa, comparando as queixas com as recebidas nos meses anteriores à ordem de recolhimento e também com o aumento, de 160 queixas, face às 361 registadas em janeiro do ano passado, uma média de 12 queixas por dia.



Nas 521 reclamações sobre comércio online recebidas pela Deco em janeiro, os principiais problemas denunciados são atrasos na entrega/inexistência de stock, bem comprado que não corresponde à expectativa, resolução do contrato e atraso na devolução do dinheiro e acerca da compra e dificuldades em concretizar a eliminação de defeitos (reparação e/ou outras soluções).







09h15 - Perto de 110 mil empregos perdidos no setor do trabalho temporário



A crise pandémica levou à perda de 110 mil empregos na área do trabalho temporário, segundo a associação setorial, que, temendo um agravamento da situação, apresentou ao Governo medidas para credibilizar a atividade e proteger os trabalhadores.



"Os nossos associados foram muitíssimo afetados desde o primeiro confinamento. Desde março (de 2020) até à data -- e ainda não temos dados de dezembro -- acredito que possamos estar muito perto dos 110 mil postos de trabalho perdidos. Até novembro eram 103 mil", adiantou o presidente da Associação Portuguesa das Empresas do Sector Privado de Emprego e de Recursos Humanos (APESPE-RH) em entrevista à agência Lusa.







09h06 - O Hospital São João no Porto recebeu, na última noite, 6 doentes graves com Covid-19



Cinco foram transferidos do Hospital Garcia de Orta, em Lisboa e outro do Amadora-Sintra.



O Centro Hospitalar de São João diz que continua a manter abertura e total solidariedade para receber doentes de hospitais do país que enfrentam situação de elevada complexidade, como os da Região de Lisboa e Vale do Tejo.





08h49 - Primeiras doses da vacina para a Covid-19 chegaram ao Afeganistão da Índia





08h12 - Rússia com mais 16.048 casos e 432 vítimas mortais





07h40 - China com maius 11 casos de Covid-19





07h35 - EUA já distribuiram 59.304.600 doses de vacinas para a Covid.19 doses sendo que mais de 39 milhões já foram administradas





07h32 - Alemanha com maus 8616 casos e 231 vítimas mortais





07h10 - Brasil inicia produção de 8,6 milhões de doses da vacina chinesa



O Brasil iniciou hoje a produção de cerca de 8,6 milhões de doses da vacina para a covid-19 do laboratório chinês Sinovac e recebeu matéria-prima para fabricar mais 2,8 milhões da fórmula da AstraZeneca e Universidade de Oxford.



O Instituto Butantan de São Paulo, um dos principais centros de investigação médica do Brasil, será responsável pela produção da vacina Sinovac, que já está a ser administrada no país, bem como a vacina do consórcio farmacêutico britânico-sueco.











07h00 - Brasil regista 978 mortos e mais de 50 mil novos casos



O Brasil registou 978 mortes associadas ao novo coronavírus e 50.630 novos contágios nas últimas 24 horas, elevando para 231.012 o balanço dos óbitos desde o início da pandemia, anunciou hoje o Governo.



De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde do Brasil, o país - que regista pela primeira vez em cinco dias o número de mortos abaixo de 1.200 - acumula 9.497.795 casos confirmados da doença.



No entanto, aos fins de semana os números costumam ser inferiores devido à menor atividade dos organismos públicos.