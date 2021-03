Mais atualizações

7h32 - Autoridades espanholas investigam morte após vacinação



Uma professora de 43 anos sem doenças pré-existentes e inoculada, a 3 de março, com a vacina da AstraZeneca morreu vítima de hemorragia cerebral em Marbella.



A imprensa espanhola adianta que a mulher recorreu ao serviço de urgência do Hospital Quirón Salud algumas horas depois de ter recebido a vacina, com queixas de dores de cabeça e mal-estar geral.



Numa segunda deslocação ao hospital, os médicos diagnosticaram-lhe uma extensa hemorragia e um edema cerebrais.



7h04 - Timorenses começam a ser vacinados em abril



Timor-Leste deverá receber as primeiras vacinas contra a Covid-19 no início de abril, prevendo-se a vacinação de mais de 33 mil pessoas. O segundo carregamento está previsto para maio.



"O processo de transporte está a ser coordenado com a UNICEF e as primeiras doses são esperadas em Díli a 3 ou 4 de abril, permitindo a Timor-Leste iniciar a vacinação", explicou o chefe da Organização Mundial da Saúde em Díli, Arvind Mathur.



"A segunda parte chega quatro semanas depois do primeiro carregamento, mais 67 mil doses, e assim sucessivamente para os carregamentos adicionais até aos 20 por cento totais", referiu.



6h42 - Ponto de situação

O plano de desconfinamento, a vacinação e a resposta à crise pandémica deverão ser os temas centrais do debate de política geral com o primeiro-ministro na Assembleia da República, esta quarta-feira, a partir das 15h00.



Entrou em vigor o 13.º estado de emergência em Portugal. Começou às 0h00. Estará em vigor até dia 31 de março.O novo estado de emergência enquadra o plano de desconfinamento gradual das atividades e pretende garantir que a Páscoa não seja um "momento de deslocação e de encontro", mas "mais um momento de confinamento", nas palavras do primeiro-ministro.No próximo fim de semana, de 20 e 21 de março, e no período da Páscoa, entre 26 de março e 5 de abril, a circulação entre concelhos em Portugal continental voltará a estar proibida.O plano arrancou segunda-feira com a reabertura de creches, ensino pré-escolar e escolas do primeiro ciclo do ensino básico, assim como do comércio ao postigo e estabelecimentos de estética, como os cabeleireiros.O Presidente da República decretou na semana passada o estado de emergencia por mais 15 dias. No final do mês, voltará a tomar uma decisão, depois de ouvir partidos políticos e especialistas.Os profissionais de saúde da linha da frente do combate à pandemia ainda não receberam o subsídio de risco prometido pelo Governo. A notícia é avançada pelo jornalO subsídio, aprovado no Orçamento do Estado, devia ter começado a ser pago em fevereiro. O atraso é justificado com o facto de os serviços partilhados do Ministério da Saúde ainda não terem criado o código que permite aos recursos humanos processarem essa verba.Este subsídio de risco deve ser pago de dois em dois meses e aplica-se durante os estados de emergência, calamidade ou contingência.As estruturas sindicais que representam os profissionais de saúde lamentam esta situação.O Sindicato dos Enfermeiros considera que a culpa não é do sistema informático, mas da ministra Marta Temido e de António Costa.O Sindicato Independente dos Médicos refere que, uma vez mais, o Governo está a criar expectativas junto dos profissionais, sem depois as cumprir.Até agora, foram já administradas mais de 215.400 doses em Portugal.Foram vacinadas as forças de seguranças, órgãos de soberania, profissionais de saúde, pessoas com doença cardíaca e indivíduos com trissomia 21. Na maioria, são pessoas com menos de 65 anos.Por causa da suspensão, o pessoal docente e não docente só começa a ser vacinado em abril.A administração está suspensa, mas as vacinas vão continuar a chegar. Até final de março, está prevista a entrega de um lote de mais 260.430 doses.O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 está convicto de que será possivel retomar a vacina da AstraZecena dentro de cinco ou seis dias. O vice-almirante Gouveia e Melo diz também que esta pausa não vai comprometer o processo de desconfinamento.Já começaram a ser testados para a Covid-19 os professores e funcionários do primeiro ciclo, pré-escolar e creches. O processo abrange o sectores público, social e estabelecimentos privados.Só no público há mais de 50 mil profissionais que vão ser testados durante esta semana.Nos concelhos que apresentem mais de 120 casos por 100 mil habitantes há 14 dias, os profissionais serão submetidos a testes de 15 em 15 dias.O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garante que esta testagem irá estender-se aos demais níveis de ensino, quando retomarem as atividades presenciais.A partir de sexta-feira, Portugal sai da lista vermelha do Reino Unido e os voos entre os dois países voltam a ser permitidos.Os empresários do turismo dizem que, para já, isso não se irá refletir nas reservas dos hotéis.Morreram mais 13 pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira.O total acumulado de óbitos desde início da pandemia é de 16.707.Havia ontem a registar 384 novos casos de infeção.O número de doentes internados baixou para 955, menos 41 do que na véspera. Nos cuidados intensivos estavam 213 pessoas, menos 18 relativamente ao anterior boletim.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.661.919 mortes, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Foi detetada em França uma nova variante do SARS-CoV-2.O país está a entrar numa terceira vaga da pandemia. As autoridades afirmaram que a nova mutação não apresentou até aqui sinais de gravidade ou contágio acrescidos.