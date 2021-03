Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









6h34 - Ponto de situação





Políticos e especialistas reúnem-se esta terça-feira para avaliar a situação da Covid-19 em Portugal. O encontro no Infarmed realiza-se por videoconferência e junta o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos. O Presidente da República inicia hoje, a partir das 15h30, nova ronda de audiências com os partidos, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência.





A ministra da Saúde e o coordenador do programa de vacinação também vão estar reunidos com os especialistas.



Será feito um balanço da primeira fase do desconfinamento e do programa de vacinação. Os indicadores vão servir de base para para a revisão contínua do processo de desconfinamento e a renovação do estado de emergência.







Testes nas escolas

Foram detetados 80 casos de Covid-19 nas escolas. A taxa de positividade foi assim inferior a 0,1 por cento - 82 mil testes rápidos realizados para 80 casos positivos.

Marcelo Rebelo de Sousa admite que o estado de emergência em Portugal se prolongue até maio.O Chefe de Estado apela aos portugueses para que entendam a importância do desconfinamento, de forma a que depois da Páscoa prossiga a reabertura das escolas.Foram detetados 80 casos de Covid-19 nas escolas. A taxa de positividade foi assim inferior a 0,1 por cento - 82 mil testes rápidos realizados para 80 casos positivos.Os testes de antigénio foram feitos a professores e pessoal não docente do ensino público e privado. Abrangeram o ensino pré-escolar e 1.º ciclo.