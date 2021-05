Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI





7h00 - Índia com 3.780 mortos e 382.315 casos em 24 horas



A Índia registou 3.780 mortos devido à covid-19 em 24 horas, o número mais elevado desde o início da pandemia, e 382.315 casos, anunciaram hoje as autoridades.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 226.188 óbitos e 20,5 milhões de casos, disse o Ministério da Saúde indiano.



De acordo com os últimos dados, o país contou uma subida no número de casos diários pela primeira vez desde que ultrapassou a barreira das 400 mil infeções, no sábado.



Portugal acelera vacinação na próxima semana

O coordenador do grupo de trabalho da vacinação em Portugal, o vice-almirante Gouveia e Melo, prevê que dentro de um mês e meio a população portuguesa tenha alcançado uma "grande proteção".



Quatro óbitos

Alterações nas quarentenas e viagens para o espaço europeu

A vacinação do grupo etário dos 60 anos deverá ficar concluída na terceira semana de maio e o dos 50 um mês depois, revelou. Na entrevista à RTP, o coordenador do plano de vacinação diz acreditar que a imunidade de grupo em Portugal será conseguida antes do final de agosto.Para a próxima semana está previsto "começar a vacinar mais de 100 mil pessoas por dia", "caso não haja contratempos na entrega das vacinas", acrescentou.O grupo de trabalho também já ultimou um mecanismo que irá possibilitar aos médicos assistentes indicar doentes graves, a partir dos 16 anos ou em tratamento hospitalar, para vacinação prioritária."Vamos pedir que sejam indicadas pelos seus médicos assistentes", para justificar a "prioridade", indicou Gouveia e Melo.Esse agendamento poderá também ser acionado a partir da próxima semana.Até agora,O coordenador revelou que, entre as mais de duas mil doses administradas da vacina da Johnson&Johnson ainda não se detetaram casos de reações adversas, em Portugal.Sobre a ocorrência de filas nos centros de vacinação devido à duplicação de agendamentos por via central e via eletrónica, o vice-almirante lamentou e admitiu "uma falha". Lembrou contudo que "o processo é complexo"."Queremos um sistema perfeito mas nem sempre conseguimos", reconheceu.O coordenador do plano de vacinação garante na entrevista à RTP queos cerca de 50 mil docentes e não docentes que ainda não foram vacinados vão começar a ser chamados na próxima semana.Em 24 horas morreram mais quatro pessoas e foram registados 258 novos casos.Estão internadas menos 26 pessoas do que nas 24 horas anteriores, para um total de 296.Nos cuidados intensivos estão menos 3 pessoas para um total de 87. Desde março do ano passado que o número de internados não era tão baixo.Os viajantes de fora da Europa que tiverem concluída a vacina contra a covid-19 poderão deixar de ter de fazer quarentena à chegada ao espaço europeu.O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento, tendo em conta a proposta feita pela Comissão Europeia, que terá ainda de ser aprovada.