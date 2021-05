Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala global.

7h19 - Ponto de situação



A cerca sanitária a duas freguesias do concelho de Odemira foi levantada à meia-noite. A decisão surgiu 24 horas depois de a autarquia ter feito essa exigência.



O primeiro-ministro alterou a agenda para se deslocar, na tarde de terça-feira, a Odemira, onde anunciou dois acordos para tentar resolver os problemas habitacionais. O Governo invocou o interesse público e o contexto de pandemia na resposta que deu à providência cautelar contra a requisição civil do empreendimento Zmar.



O chefe do Governo afirmou que todos têm de ter habitação condigna.

Números da vacinação



De acordo com o último relatório da vacinação contra a Covid-19, até ao passado dia 9 de maio haviam recebido a primeira dose da vacina 2.948.708 pessoas, ou seja, 29 por cento da população portuguesa. No espaço de uma semana foram inoculadas com a primeira dose 377.590 pessoas.





Completaram a vacinação (duas doses) 1.119.826 pessoas - 11 por cento da população.

O quadro em Portugal

O boletim epidemiológico de terça-feira reportou mais uma morte associada à Covid-19 e 268 novos casos de infeção.



O total acumulado de óbitos, desde o início da pandemia, subiu para 16.994, enquanto que o total de infetados aumentou para 840.008.



Internadas em enfermaria continuavam 257 pessoas, menos 20 do que na segunda-feira; nos cuidados intensivos estavam 71, menos duas face ao anterior boletim.

O quadro internacional

A pandemia provocou pelo menos 3.306.037 mortes, resultantes de mais de 158,8 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.







A Eslováquia suspendeu a vacina da AstraZeneca.### 1319227###A decisão foi tomada depois de um homem ter morrido com uma coágulo na sequência da vacinação. Depois da Dinamarca, a Eslováquia é o segundo país da União a suspender esta vacina.



Por sua vez, o Presidente da República destacou os acordos que o Governo fez em Odemira. Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda na terça-feira que é preciso retirar "muitas consequências políticas" do caso de Odemira, avisando que é necessário pensar a sério no problema dos imigrantes que vivem e trabalham em Portugal.O ministro da Administração Interna não comentou as afirmações do Presidente da República sobre consequências políticas que Odemira poderia gerar.