Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h50 - Economia dos Países Baixos recuou 0,5 por cento no primeiro trimestre



A economia holandesa recuou 0,5 por cento nos primeiros três meses de 2021 em relação ao trimestre anterior.





8h39 - Mais de 5.660 suspeitas de reações adversas à vacina registadas em Portugal



Mais de 5.660 suspeitas de reações adversas à vacina contra a covid-19 foram registadas em Portugal e houve 35 casos de morte comunicados em idosos com várias doenças, mas não está demonstrada a relação causa-efeito, segundo o Infarmed.



De acordo com o último relatório a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, datado de sexta-feira (14 de maio), foram notificadas 5.665 reações adversas, a maior parte (72,9%) referentes à vacina da Pfizer/BioNtech, com 4.129 casos, seguindo-se a da AstraZeneca (Vaxzevria), com 1.234, e a da Moderna, com 302.



O Infarmed sublinha, contudo, que "as reações adversas (RAM) notificadas não têm necessariamente uma relação causal com a vacina administrada".



Os dados do Infarmed indicam que por cada 1.000 doses administradas foram comunicadas 1,34 reações no caso da Pfizer, 1,05 no caso da AstraZeneca (Vaxzevria), 0,66 referentes à Moderna e 0,05 à vacina da Janssen.



No total de 4.655.370 doses administradas, o Infarmed registou 35 notificações de casos de morte em idosos com outras comorbilidades e em que não está demonstrada a relação causal com a vacina administrada.



"Estes casos ocorreram maioritariamente em idosos que apresentam condições de saúde mais frágeis (alguns com diversas comorbilidades). A vacinação contra a covid-19 nestes grupos não reduzirá as mortes por outras causas, que continuarão a ocorrer", sublinha o Infarmed.



Foram igualmente registados outros 2.418 casos graves e 3.212 não graves, refere o Infarmed, sublinhando que muitas das reações adversas a medicamentos classificadas como graves se referem a "casos de incapacidade temporária".



A maioria das reações notificadas ao Infarmed foram registadas em mulheres e, por faixas etárias, aquela que mais notificações tem é a dos 30 aos 49 anos.



As 10 reações mais notificadas referem-se a casos de dores musculares/articulares (2.620), cefaleias (1.717), febre (1.566), astenia/fraqueza/fadiga (965), náuseas (672), tremores (587), linfadenopatia (512), ou seja, alterações/aumento dos gânglios, eritema/aczema/rash (406) e parestesias (400), ou seja, sensação de formigueiro ou picadas.



No relatório, o Infarmed lembra ainda que a vasta maioria destas reações adversas a medicamentos "são observadas em geral em qualquer processo de vacinação".







8h24 - Índia ultrapassa 25 milhões de casos e regista novo recorde de mortes



A Índia contabilizou 263.533 infetados nas últimas 24 horas, ultrapassando os 25 milhões de casos desde o início da pandemia de covid-19, no mesmo dia em que registou 4.329 mortos, um novo recorde.



Com 25.228.996 infeções acumuladas, o país é o segundo no mundo a ultrapassar os 25 milhões de casos, depois dos Estados Unidos, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



Nas últimas 24 horas, a Índia registou 4.329 mortes, o valor mais alto desde o início da pandemia, com o total acumulado a ascender agora a 278.719 óbitos.



A braços com uma segunda vaga com um impacto sem precedentes no sistema de saúde, com falta de oxigénio e de camas, a Índia registou um declínio gradual do número de casos nos últimos dias, após ter atingido mais de 400 mil contágios, há duas semanas.







8h12- Taiwan regista 240 casos de infeção local



Taiwan reportou mais dois óbitos e 240 casos, todos de infeção local.



O país, que está a viver o pior surto desde o início da pandemia, encerrou todas as escolas até ao final do mês.





8h03 - Itália alivia restrições em zonas com menos infeções



O governo italiano aprovou um decreto que alivia as restrições nas zonas com menos infeções, reduzindo o recolher obrigatório, que vai terminar em 21 de junho, e permitindo o consumo dentro de bares e restaurantes.







7h59 - Desemprego no Reino Unido caiu para 4,8 por cento entre janeiro e março







7h50 - Gaza deixou de fazer testes após ataque a clínica



O único laboratório covid-19 da Faixa de Gaza deixou de conseguir assegurar a realização de testes, após um ataque israelita que atingiu a clínica onde se situava, disseram as autoridades locais.



A clínica al-Rimal, localizada no centro da cidade epónima de Gaza, foi parcialmente destruída pelo fogo militar israelita, que também devastou as instalações do Ministério da Saúde e os escritórios do Crescente Vermelho do Qatar, disseram as autoridades.







7h42 - Divulgado primeiro parecer técnico contra a cloroquina no Brasil



Um grupo técnico ligado ao Ministério brasileiro da Saúde reprovou, pela primeira vez, o uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19 em ambientes hospitalares, como cloroquina ou ivermectina, noticia a imprensa local.



O documento técnico foi obtido pelos jornais Folha de São Paulo e O Globo e já recebeu parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), que analisa a inclusão de medicamentos e protocolos de tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS).



Foi entretanto aberta uma consulta pública ao texto.



7h37 - Estados Unidos com 586.330 mortes desde o início da pandemia



Os Estados Unidos atingiram na segunda-feira um total de 586.330 mortes associadas à Covid-19 e 32.993.038 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Mais de 157 milhões de pessoas (47,3 por cento da população norte-americana) já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, dos quais quase 123 milhões (37 por cento) já concluíram o processo de vacinação.



7h10 - Ponto de situação





A TAP vai reforçar as ligações entre Portugal e o Reino Unido, a partir de junho, para fazer face à crescente procurar dos turistas britânicos.



Assim, a ligação entre Lisboa e o aeroporto de Heathrow, em Londres, passa de dez para 19 vezes por semana.



Por outro lado, é retomada a rota para o aeroporto de Gatwick, também em Londres. Esta rota passa a ser feita cinco vezes por semana.



Já a ligação entre o Porto e Gatwick vai aumentar de quatro para sete voos semanais.

Mais 20 rotas

A TAP vai ainda aumentar os voos para outros países. Este mês a transportadora ainda está a voar com 34 por cento da capacidade. Mas no próximo espera voar com 49 por cento da frota.



Este aumento vai servir mais de 20 rotas a partir de junho.

Retoma na aviação

Os primeiros sinais de retoma na aviação devem começar a fazer-se sentir em julho.



O Jornal de Negócios avança hoje com dados do Turismo de Portugal, segundo os quais o número de voos por semana vai mais do que duplicar face ao ano passado.



Em agosto é esperado um aumento de 355 por cento face ao número de operações realizadas em 2020. Em outubro a diferença entre os números deste ano e pré-pandemia deverá ser cada vez menor - a diferença deverá ser apenas de 17 por cento.

"Renascer"



O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, mostra-se confiante com a capacidade de testagem em Portugal, sobretudo agora, por causa da abertura ao turismo. Todavia, ressalva que não há risco zero.



O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, mostra-se confiante com a capacidade de testagem em Portugal, sobretudo agora, por causa da abertura ao turismo. Todavia, ressalva que não há risco zero.

Por sua vez, o Presidente da República considera que a chegada de turistas a Portugal representa um "renascer" da economia.

Autoagendamento

O autoagendamento da vacina para quem já teve Covid-19 deverá estar disponível no próximo mês.



À RTP a Direção-Geral da Saúde e a coordenação do plano de vacinação apontam a primeira semana de junho como a data a partir da qual o processo deve estar operacionalizado.



Esta fase do plano de vacinação abrange quem recuperou da infeção há pelo menos seis meses. A prioridade vai ser por faixa etária.



Imunidade







Um estudo do Instituto Ricardo Jorge indica que cerca de 15 por cento da população portuguesa já tem defesas contra o SARS-CoV-2. Os dados revelam, no entanto, que ao fim de três meses as pessoas que tiveram Covid-19 começam a perder as defesas e por isso devem ser vacinadas.



As regiões com maior taxa de imunidade são o Norte e Lisboa e Vale do Tejo, que são também as que já tiveram mais casos.



O estudo revela ainda que a presença de anticorpos é maior na população adulta em idade ativa.



Este segundo inquérito serológico nacional foi realizado entre fevereiro e março deste ano.

O quadro em Portugal

Em 24 horas, morreram mais duas pessoas, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira.



Havia ontem registo de mais 199 casos.



Fora internada mais uma pessoa, para um total de 246. Nos cuidados intensivos estavam menos quatro doentes, para um total de 72.

O quadro internacional