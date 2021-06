Mais atualizações

Graça Freitas pede a quem esteve nos festejos para ter mais cuidados e fazer teste.



Câmara do Porto autoriza festas de São João em três locais

Um tribunal australiano negou um pedido para suspender a ordem do Governo, de março de 2020, de proibir as saídas do país, em resposta à pandemia.No quadro da Lei de Biossegurança de 2015, o Governo australiano proibiu a saída do país de qualquer cidadão ou residente permanente e impôs a suspensão de quaisquer rotas aéreas internacionais, com exceções em casos humanitários, laborais ou de interesse nacional.A decisão do tribunal surgiu depois de ode direita Libertyworks ter denunciado a medida, que considerou "inválida por incompatibilidade com a (lei) ou por falta de autoridade na mesma".O Governo apresenta hoje as medidas do plano de recuperação das aprendizagens perdidas pelos alunos do ensino obrigatório por causa da pandemia, que obrigou a aulas à distância e ao confinamento dos estudantes.O Plano de Recuperação de Aprendizagens resulta da auscultação de vários intervenientes, entre os quais uma equipa de especialistas, e deverá ser aplicado nos dois próximos anos.A criação do grupo de trabalho foi anunciada em finais de março pelo secretário de estado Adjunto e da Educação, João Costa, no mesmo dia em que foram divulgados os resultados de um estudo diagnóstico sobre o impacto do primeiro confinamento nas aprendizagens: mais de metade dos alunos não conseguiram atingir os níveis esperados em conhecimentos elementares a Leitura, Matemática e Ciências, de acordo com as provas realizadas pelo Instituto de Avaliação Educativa a mais de 23 mil estudantes dos 3.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade.Os Estados Unidos registaram 135 mortes associadas à Covid-19 e 5725 casos da doença em 24 horas, indica a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Desde o início da pandemia, os EUA reportaram 594.565 óbitos e 33.264.272 infeções, sendo o país com mais mortes e mais infeções no mundo.A Índia reporta 2795 mortes associadas à Covid-19 e 127.510 casos da doença nas últimas 24 horas.Esta é a primeira vez em 34 dias que o número de óbitos diários é inferior a três mil, ao passo que o número de infeções diárias é o mais baixo dos últimos 54 dias.Desde o início da pandemia, a Índia registou mais de 331 mil mortos e 28,1 milhões de infeções. É o segundo país do mundo com mais casos acumulados, depois dos Estados Unidos, e o terceiro em número de óbitos, a seguir a Estados Unidos e Brasil.A Índia já administrou 213 milhões de doses de vacinas, um número ainda insuficiente para 1350 milhões de habitantes.Foram feitos mais de cinco mil testes à Covid-19 no contexto da final da Liga dos Campeões. A diretora-geral da Saúde revela ainda que só foram encontrados dois casos positivos.O primeiro-ministro admite que a final da Liga dos Campeões, no Porto, não correu bem. António Costa diz que o caso tem de servir de lição.O governante afirma que a falta de respeito pelas regras de saúde está relacionada com a vinda espontânea de turistas.Por sua vez, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende que o equilíbrio entre saúde e economia não se resolve com fundamentalismos.A RTP apurou que a prioridade da PSP no Porto era a manutenção da ordem pública e não a vigilância das regras da DGS.A ministra da Saúde avisa que o aconteceu nanão pode servir de álibi para não se cumprirem as regras sanitárias.A autarquia informa que vão ser criadas três zonas de diversão.Os festejos só estão autorizados entre as 12h00 e as 22h30. E não haverá fogo de artifício ou concertos na Avenida dos Aliados.O presidente da Câmara do Porto admite não saber como é que as pessoas se vão comportar e diz que esse trabalho é responsabilidade da polícia.