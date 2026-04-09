Bracarense Niakaté afastado entre seis a nove meses devido a lesão grave

O defesa-central maliano sofreu uma "rotura completa do tendão de Aquiles direito", revela a publicação, que indica ainda que o jogador "será sujeito a operação cirúrgica hoje, da parte da tarde", estimando os 'arsenalistas' que o tempo de paragem se situe entre seis a nove meses.



Além de Niakaté, o encontro de quarta-feira frente aos espanhóis do Betis trouxe ainda outra baixa de longa duração, tendo o médio Diego Rodrigues sofrido "uma lesão da sindesmose tibio peroneal do tornozelo direito", com os bracarenses a estimarem uma ausência na ordem das seis semanas, pelo que o jogador deverá falhar o que resta da temporada.



O Sporting de Braga empatou 1-1 na receção à equipa espanhola, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, estando a segunda mão agendada para o próximo dia 16 de abril, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.