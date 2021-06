Mais atualizações

7h44 - Mais 739 mortes e 33.704 infeções no Brasil



O Brasil reportou mais 739 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas, número que eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 513.474.



O país sul-americano registou ainda 33.704 novos casos, acumulando agora 18.420.598 infeções.



O Brasil é o país com o segundo maior número de mortes associadas à Covid-19 em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, com 600 mil, e regista o terceiro maior número de pessoas infetadas, atrás dos norte-americanos (33,2 milhões) e da Índia (30,1 milhões).



7h35 - Variante Delta. Austrália reforça restrições



Várias regiões da Austrália redobraram as restrições sociais para conter um surto ligado à variante Delta da Covid-19, que já obrigou ao confinamento de Sydney.



"É um momento crítico", admiitiu o ministro australiano do Tesouro, Josh Frydenberg, em declarações à emissora pública ABC, na antecâmara de uma reunião do comité de segurança.



7h10 - Ponto de situação

Caso da variante nepalesa na Dinamarca com origem em passageiro de Portugal



Aulas suspensas em municípios do Algarve

António Costa vai ser testado

Intimações

O quadro em Portugal

O primeiro caso de infeção pela variante Delta Plus na Dinamarca tem origem em Portugal. Confirmação oficial do instituto dinamarquês de prevenção de doenças contagiosas.O doente em causa está a fazer a recuperação em isolamento. As autoridades contactaram já os outros passageiros do mesmo voo.Estão suspensas as aulas presenciais do 1.º e do 2.º ciclos em Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel.A decisão foi tomada pela Autoridade de Saúde Regional do Algarve por causa da evolução da pandemia.A medida aplica-se quer aos estabelecimentos de ensino públicos, quer aos privados e cooperativos.A suspensão deverá ser válida por 12 dias, o que coincide com o final do ano letivo, mas poderá ser revista a 9 de julho. Até lá, os alunos mantêm-se em casa com aulas à distância.A região do Algarve apresenta o maior índice de transmissibilidade do país.O primeiro-ministro António Costa vai ser hoje testado para a Covid-19. Esteve em contacto com o homólogo do Luxemburgo, infetado, durante o Conselho Europeu.O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, testou positivo depois de ter estado na reunião de líderes dos 27.Bettel vai cumprir um isolamento de dez dias e, de acordo com o comunicado do Governo do Luxemburgo, nenhum dos outros 26 líderes europeus é considerado um contacto de risco, apesar de terem estado juntos na quinta e na sexta-feira.A justiça dá razão ao Governo em duas intimações sobre as entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa.Fontes do Executivo avançam à agência Lusa que o Supremo Tribunal Administrativo "concluiu que as medidas não padecem de inconstitucionalidade, têm o devido suporte legal e respeitam o princípio da proporcionalidade".As intimações urgentes foram apresentadas por um grupo de cidadãos e pelo o líder do Chega. O tribunal decidiu a favor do Governo.Em 24 horas, foi reportada mais uma morte associada à Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de domingo.Foram ainda registados 1496 novos casos.Estavam ontem internadas mais 30 pessoas face a sábado, para um total de 477. É o número mais elevado desde 12 de abril. Nos cuidados intensivos estavam mais três pessoas, para um total de 116.