Os restaurantes em concelhos de risco elevado ou muito elevado passam a ter de exigir certificado digital ou teste negativo à Covid-19 a partir das 15h30 deste sábado para refeições no interior dos estabelecimentos.







A medida aplica-se apenas ao fornecimento de refeições no interior dos restaurantes, deixando de fora as pastelarias e cafés, assim como as refeições servidas em esplanadas.







Quem estiver em esplanadas e precise de entrar no restaurante para alguns serviços comuns não necessita de teste ou certificado. Por exemplo, no acesso a instalações sanitárias ou para efetuarem o pagamento.







São aceites quatro testes: os PCR e antigénio com resultado laboratorial (contemplados no certificado digital covid-19) e também os autotestes feitos presencialmente (à entrada do estabelecimento) ou perante um profissional de saúde (nas farmácias, por exemplo).





Para agilizar o acesso aos autotestes, estes vão passar a ser vendidos no retalho alimentar, como supermercados.





Estas novas regras são aplicadas no âmbito da última resolução do Conselho de Ministros publicada na sexta-feira em Diário da República.

Concelhos em risco





Estes são os concelhos que estão nesta altura em risco muito elevado: Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Avis, Barreiro, Cascais, Faro, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Mira, Moita, Montijo, Mourão, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Silves, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos e Vila Franca de Xira.





Concelhos em risco elevado: Albergaria-a-Velha, Alenquer, Aveiro, Azambuja, Bombarral, Braga, Cartaxo, Constância, Ílhavo, Lagoa, Matosinhos, Óbidos, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Viseu.