Mais atualizações

08h09 - China administrou 8.32 milhões de doses da vacina durante este domingo



08h01 - Surto da variante Delta en Sydney na Austrália piora





07h58 - Maioria de inquiridos em estudo satisfeita com gestão da pandemia



A maioria dos inquiridos num estudo hoje divulgado manifestou-se satisfeita com as medidas adotadas pelo Governo no último ano para combater a pandemia de covid-19, apesar das consequências económicas e ao nível da saúde mental.



As conclusões são inferidas dos resultados preliminares de um estudo promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), com o objetivo de medir os principais impactos da pandemia de covid-19 na economia, na sociedade, nas instituições democráticas e política internacional.







Situação em Portugal





O último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta mais 2323 casos e oito mortes associadas à Covid-19.



O número de internamentos voltou a aumentar. Há neste momento 672 doentes internados em enfermaria (mais 40 do que na véspera) e 153 em unidades de cuidados intensivos (mais nove do que no dia anterior).



Do total de novos casos, 1058 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 693 na região norte, 242 no Algarve, 226 no centro e 64 no Alentejo. Foram ainda reportados 31 novos casos nos Açores e nove na Madeira.



Do total de óbitos, seis foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, um no Algarve e outro no Alentejo.



Há ainda a reportar mais 1019 recuperados, para um total de 845.516. O boletim dá ainda conta de mais 1296 casos ativos (45.302 no total) e mais 1127 contactos em vigilância (73.762 no total).



Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal já foram confirmados 907.974 casos de infeção e 17.156 óbitos associados à doença.







Situação no Mundo





Marrocos vai impor uma quarentena de dez dias aos viajantes não vacinados contra a covid-19 de Portugal, Espanha e França a partir de terça-feira, 13 de julho, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino.







Em Timor, as autoridades anunciaram terem detetado um caso da variante Delta da covid-19 num passageiro que viajou para o país em abril e que estava em quarentena, segundo o relatório epidemiológico semanal.





O Brasil registou, nas últimas 24 horas, 595 mortes por covid-19, o número mais baixo em quase cinco meses, desde os 527 óbitos registados em 21 de fevereiro, anunciou este domingo o Governo.



Segundo o boletim diário divulgado pelo ministério da Saúde, o número de mortes no Brasil desde o início da pandemia atingiu as 533.488, mas a média de mortes na última semana caiu para 1.296 este domingo, a mais baixa dos últimos quatro meses.



É a primeira vez desde 02 de março, quando a média era de 1.262 mortes diárias, que a média de óbitos fica abaixo das 1.300 por dia.



Um lote de 12 mil vacinas da AstraZeneca oferecido por Portugal, o primeiro de outros carregamentos, chega a Díli na próxima semana, num voo direto de Lisboa, disse à Lusa o embaixador português em Díli.