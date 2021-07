Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI







8h31 - Tóquio. Toyota abstém-se de fazer publicidade na televisão



O construtor automóvel nipónico Toyota, patrocinador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, não vai recorrer a publicidade televisiva nas próximas semanas, face ao escasso apoio da população à realização do evento em contexto pandémico. Também não se fará representar na cerimónia de abertura.



Dois terços dos japoneses questionam a capacidade da organização para manter os Jogos seguros em matéria sanitária.



"É verdade que a Toyota não vai estar na cerimónia de abertura e a decisão foi tomada tendo em considerção vários fatores, incluindo a ausência de espectadores", adiantou uma porta-voz da empresa, citada pela Reuters.



7h49 - Últimos números da China



A Comissão Nacional de Saúde da China reportou 31 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais cinco são infeções locais, na província de Yunnan, no sul do país.



Os casos locais detetados em Yunnan ocorreram na cidade de Ruili, na fronteira com Myanmar. Os demais 26 casos foram diagnosticados em viajantes do exterior, nos municípios de Pequim (norte) e Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Shaanxi (centro), Mongólia Interior (norte), Zhejiang (leste), Fujian (sudeste), Henan (centro) e Gansu (noroeste).



A Comissão Nacional de Saúde indicou ainda que 15 pessoas receberam alta.



O total de infetados ativos na China continental é agora de 565, entre os quais 13 em estado grave.



Desde o início da pandemia, a China registou 92.277 casos e 4636 mortes.



7h40 - Pandemia "fora de controlo" em Myanmar



O denominado Governo de Unidade Nacional de Myanmar, que se opõe à junta militar, pediu à ONU assistência humanitária urgente para enfrentar uma nova vaga da Covid-19 que estará "fora de controlo".



Composto por políticos e ativistas que se opõem ao regime instaurado pelos militares, após o golpe de 1 de fevereiro, o NUG alerta que a atual vaga da pandemia está "fora de controlo, com o número diário de mortos a aumentar, devido à má gestão da junta militar".



7h29 - Brasil reporta 34.126 casos em 24 horas



O Brasil somou 34.126 infeções e 948 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas, elevando para mais de 542 mil o número total de óbitos.



Com estes números, o Brasil, um dos países do mundo mais afetados pela pandemia, acumula 542.214 óbitos e 19.376.574 infetados desde fevereiro de 2020, quando foi notificado o primeiro caso positivo.



O Brasil é o segundo país com mais mortes atribuídas à Covid-19, atrás dos Estados Unidos, e o terceiro com o maior número de infetados, depois de Estados Unidos e Índia.



7h03 - Ponto de situação









Mas há mais mudanças.



A partir de hoje, as discotecas podem reabrir. As salas de espectáculo, cinema e estádios tambem podem funcionar sem limitação no número de pessoas.



Os adultos com vacinação completa ou jovens com menos de 18 anos, vindos de países na lista de laranja, não serão obrigados a cumprir isolamento de dez dias. A unica exceção é para quem regressa de França. Sistema de senhas na vacinação

Em Portugal, a task-force liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo quer implementar um sistema de senhas no telemóvel para acabar com as filas nos centros de vacinação. Em Inglaterra, terminam esta segunda-feira as restrições sanitárias de combate à pandemia. É a última etapa do plano de desconfinamento do Governo britânico.Deixa de ser obrigatório usar máscara, mas ainda assim o Governo recomenda o uso e apela à responsabilidade individual. Londres é uma exceção: o presidente da câmara exigiu que seja usada máscara nos transportes públicos.Mas há mais mudanças.A partir de hoje, as discotecas podem reabrir. As salas de espectáculo, cinema e estádios tambem podem funcionar sem limitação no número de pessoas.Os adultos com vacinação completa ou jovens com menos de 18 anos, vindos de países na lista de laranja, não serão obrigados a cumprir isolamento de dez dias. A unica exceção é para quem regressa de França.Em Portugal, aliderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo quer implementar um sistema de senhas no telemóvel para acabar com as filas nos centros de vacinação.A ideia é que as pessoas possam decidir quando e onde se querem vacinar e, no mesmo dia, tirarem uma senha para não terem que esperar.

O quadro em Portugal

Os internamentos ultrapassaram a barreira dos 800, o que já não acontecia há quatro meses.



A Região norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo no número de novas infeções.



O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de domingo, reportou mais oito mortes associadas à Covid-19 e 3261 casos confirmados de infeção.



Estavam ontem internados em enfermaria 805 doentes, mais 25 do que na véspera. Em unidades de cuidados intensivos estavam 176, mais três face a sábado.

O quadro internacional

A pandemia provocou já 4.086.242 mortes em todo o mundo, entre mais de 189,9 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.







Já há mais de 40 casos de Covid-19 na antecâmara dos Jogos Olímpicos de Tóquio.



Foram detetados mais 19 infetados na aldeia olímpica, três da equipa de futebol da África do Sul.



Entre os funcionários da organização dos Jogos Olímpicos e trabalhadores de órgãos de comunicação social também há dez casos positivos.



No sábado, já tinham sido reportados 15 infetados.