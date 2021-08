Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









7h30 - Tailândia regista recorde de casos pelo segundo dia



A Tailândia relatou 23.418 novas infeções por coronavírus na sexta-feira, um aumento recorde pelo segundo dia consecutivo, elevando o total de casos acumulados para 863.189, enquanto o país enfrenta seu maior surto até agora.



O país também sofreu 184 novas mortes, elevando o total de mortes para 7.126.





7h00 - EUA autoriza terceira dose de vacinas a imunodeprimidos





A Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) autorizou na quinta-feira à noite a administração de uma terceira dose de vacinas Pfizer e Moderna contra a covid-19 a imunodeprimidos.







Segundo o regulador, trata-se de um "pequeno grupo" de pessoas, constituído por recetores de transplantes de órgãos ou "aqueles diagnosticados com condições que são considerados como tendo um nível equivalente".







A FDA alterou assim as aprovações de emergência para estas duas vacinas, que ainda não estão formalmente aprovadas, embora estejam em uso desde dezembro de 2020, de modo a que esta terceira dose possa ser administrada.



Mais de 80 mil crianças entre os 12 e os 15 anos já se registaram para serem vacinadas

Jovens de 16 e 17 anos que não se autoagendaram podem ser vacinados

Falha de frio no queimódromo

PR promulgou prorrogação de medidas de apoio às empresas

A ´task force´ responsável pelo processo de vacinação contra a covid-19 registou já mais de 80 mil pedidos de auto agendamento de vacinas para jovens entre os 12 e os 15 anos.Até às 17h40 de hoje foram recebidos mais de 80 mil pedidos de auto agendamento para vacinação de utentes entre os 12 e os 15 anos, para os dois fins de semana previstos, disse fonte da ´task force´ à Lusa.Numa entrevista à SIC esta quinta-feira à noite, o vice-Almirante Gouveia e Melo, responsável pela ´task force´, reafirmou a importância da vacinação dos mais jovens, explicando que com a nova variante da covid-19 (Delta) a imunidade de grupo poderá ser atingida não com 70% da população vacinada mas com 85%.Os serviços de saúde poderão vir a ser responsáveis pela administração de uma terceira dose da vacina contra a covid-19, admitiu ainda o coordenador do Grupo de vacinação.Ainda assim, Gouveia e Melo diz que para já não se pode dizer que é inevitável uma terceira dose da vacina, até porque não existem estudos científicos que o comprovem.Mas, a ser necessária, Gouveia e Melo diz que há vacinas suficientes para issoOs jovens de 16 e 17 anos que ainda não se autoagendaram para a vacina contra a Covid-19, no próximo fim de semana, vão poder ser vacinados na mesma.Esses jovens estão a ser convocados por mensagem telefónica.Os jovens que quiserem ser vacinados têm apenas que pedir uma senha digital, ou entrar na modalidade casa aberta.Cento e dois mil jovens já estão agendados, mas faltam ainda 98 mil jovens nesta faixa etária.Confirma-se que houve uma falha na cadeia de frio das vacinas dadas no Quimódromo do Porto. As pessoas vacinadas nos dias 10 e 11 deste mês vão ser contactadas."O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade até 31 de dezembro de 2021", lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência.O decreto-lei foi aprovado em Conselho de Ministros em 29 de julho e prevê que as empresas que enfrentem quebras de faturação iguais ou superiores a 25% vão poder continuar a aceder ao apoio à retoma progressiva até a normalização da pandemia.De acordo com um comunicado divulgado pelo Governo nesse dia, também as empresas que enfrentem quebras de faturação iguais ou superiores a 75% poderão continuar a reduzir o período normal de trabalho até 100%.