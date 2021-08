Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h51 - Ministro filipino da Saúde debaixo de pressão



O ministro filipino da Saúde está a ser questionado sobre a forma como foram despendidos mil milhões de dólares na resposta à pandemia. O governante nega que tenha sido desviada qualquer verba.



"Podem ter a certeza de que nenhuma verba foi para corrupção. Nada foi roubado. Tenho a certeza disso", afirmou Francisco Duque à rádio DZMM.



Com totais acumulados de mais de 1,71 milhões de infeções e 29.838 mortes, as Filipinas são o segundo país mais atingido pela pandemia no sudeste asiárico, depois da Indonésia.



8h14 - Terceira dose em Israel



As autoridades de saúde de Israel começaram a administrar a terceira dose da da vacina contra a Covid-19 a pessoas com mais de 50 anos. É uma tentativa para travar os contágios provocados pela variante Delta.



O primeiro-ministro israelita garante que a decisão foi validada por uma comissão de especialistas.



Naftali Bennett pediu às quatro organizações de saúde que prolonguem o processo para que as pessoas possam ser vacinadas ao longo de 24 horas por dia, sete dias por semana.



Os médicos do Exército vão ser destacados para ajudar nesta campanha.



Quase 800 mil israelitas já receberam uma terceira dose.







7h58 - Fotografia compromete Presidente argentino



Uma fotografia na qual o presidente da Argentina festeja o aniversário da primeira-dama, quando estava em vigor uma proibição de reuniões sociais, por causa da pandemia, veio expor Alberto Fernández a um processo penal e a uma eventual demissão.



"Lamento o que aconteceu. Não vai voltar a acontecer", afirmou o Chefe de Estado, perante a divulgação da fotografia, depois de ter negado a existência de reuniões sociais na residência oficial em flagrante infração do decreto que as proibia, assim como a circulação noturna, quando era obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social.



"Fabiola (Yanez, primeira-dama) convocou uma reunião com os amigos que não devia ter feito. Definitivamente percebo que não devia ter feito", afirmou Fernández, que participou na festa.



7h48 - China reporta mais 66 casos



A China registou 66 infetados com o novo coronavírus em 24 horas, dos quais 30 por transmissão local. Estes últimos foram detetados nas províncias de Jiangsu (18), Henan (quatro), Hubei (quatro), Hunan (três) e Yunnan (um).



Os restantes 36 foram diagnosticados em viajantes estrangeiros em Fujian (11), Xangai (cinco), Yunnan (cinco), Shandong (quatro), Sichuan (quatro), Guangdong (três), Tianjin (dois), Liaoning (um) e Shaanxi (um).



Este é o terceiro dia consecutivo em que o número de infeções fica abaixo da centena, numa altura em que a China enfrenta pequenos surtos.



7h26 - Ponto de situação











Os que não fizeram o agendamento podem também vacinar-se na modalidade de Casa Aberta, mediante uma senha digital.

Cerca de 165 mil jovens de 16 e 17 anos vão ser vacinados contra a Covid-19 este fim de semana. Representam 82,5 por cento do total de jovens desta faixa etária. Os que não fizeram o agendamento podem também vacinar-se na modalidade de Casa Aberta, mediante uma senha digital. Já os mais novos, dos 12 aos 15 anos, também se estão a propor à vacinação, embora em número mais reduzido. Até à tarde de sexta-feira tinham-se autoagendado 127 mil, ou seja 31 por cento do universo, mas ainda podem continuar a inscrever-se ao longo deste sábado.

Mortalidade a crescer



A mortalidade por Covid-19 tem estado a crescer. De acordo, com o relatório das linhas vermelhas, o valor médio é de 18,6 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes. Um valor superior ao limiar indicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Quantos aos cuidados intensivos, a pressão hospitalar regista tendência de diminuição. Os internamentos estão a descer, quer em enfermaria onde estão 732 doentes, quer em unidades de cuidados intensivos, onde estavam 162 sexta-feira, menos sete do que quinta-feira. O RT a nível nacional e na maioria das regiões do continente é de 0,95. No Alentejo subiu, no entanto, até ao 1,01.





O RT a nível nacional e na maioria das regiões do continente é de 0,95. No Alentejo subiu, no entanto, até ao 1,01.



Até meados de sexta-feira e em 24 horas, a pandemia causou mais 12 mortes, sendo registados 2598 novos casos de infeção.



O quadro internacional

A pandemia provocou pelo menos 4.333.013 mortes, entre mais de 205,3 milhões de infeções registadas desde o início da pandemia, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.



A Alemanha retirou Portugal da zona de alto risco de contaminação, com exceção de Lisboa e do Algarve. Israel, Turquia e os Estados Unidos foram adicionados à lista de alto risco, o que impõe uma quarentena mínima de cinco dias a quem venha desses países e não esteja vacinado. O Brasil registou 966 mortes e 33.933 casos de Covid-19 em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde do país. No total, o mais populoso país sul-americano já contabilizou 567.862 mortes e 20.319.000 casos positivos de coronavírus.





O Governo da Grã-Bretanha anunciou cortes nos custos dos testes à Covid-19 por parte do Serviço Nacional de Saúde, NHS, e vai rever a lista dos prestadores de serviços para garantir transparência dos preços, com avisos de que irá intervir e diminuir preços incorrectos, após milharesde queixas de abusos. Os preços dos testes do NHS vão ser reduzidos de 88 para 68 libras para quem chegue de países da lista verde ou para quem venha de países da lista âmbar mas tenha a vacinação completa.





Centenas de agentes das forças de segurança vão ser distribuídos por Sidney, Austrália, ao longo da próxima semana, para ajudar a impor o cumprimento de uma quarentena que dura há dois meses, depois de sexta-feira as autoridades terem registado a maior subida de casos diários na cidade.







O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, anunciou que foram administradas a nível nacional 354.777.950 doses de vacinas anti-Covid-19 até sexta-feira de manhã e distribuidas 414.376.925 doses.





O Departamento de Segurança Nacionaldos EUA publicou um boletim de alerta de terrorismo devido a eventuais ações violentas por parte de extremistas contra a reposição de restrições pandémicas devido à expansão de surtos causada pela variante Delta do SARS-CoV-2.