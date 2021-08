Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





7h44 - Identificada primeira infeção na Aldeia Paralímpica



Foi identificado um primeiro caso de Covid-19 na Aldeia Paralímpica, anunciou a organização dos Jogos Paralímpicos, cinco dias antes da abertura, quando o Japão enfrenta um aumento das infeções.



O doente faz parte do pessoal ligado aos Jogos e não reside no Japão.



A organização registou até agora 74 casos ligados aos Jogos Paralímpicos, que se realizam de 24 de agosto a 5 de setembro, sobretudo entre o pessoal que vive no Japão. Seis outros casos foram assinalados por coletividades locais que acolhem equipas paralímpicas.



Este é o primeiro caso comunicado na Aldeia Paralímpica, que abriu na terça-feira.



7h33 - Transmissão a subir na Nova Zelândia



A Nova Zelândia reportou esta quinta-feira 11 novos casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2. Neste último surto detetado naquele país, foram já registaas 21 infeções. Isto ao fim de seis meses sem casos.



7h25 - EUA fornecem 1,2 milhões de vacinas à Costa do Marfim



Os Estados Unidos vão enviar 1,2 milhões de vacinas da Pfizer para a Costa do Marfim, país que atravessa uma violenta vaga da pandemia.



"Graças ao compromisso dos norte-americanos em desempenhar um papel de liderança para terminar a pandemia no mundo, os Estados Unidos vão enviar esta semana 1.183.000 doses da vacina Pfizer para a Costa do Marfim", adiantou fonte da Casa Branca citada pela France Presse.



O embarque é gerido através da Covax, uma plataforma de distribuição de vacinas contra a Covid-19 a países menos desenvolvidos, apoiada pela Organização Mundial da Saúde e pela Aliança Global para as Vacinas.



"As vacinas foram enviadas na quarta-feira e chegarão ao seu destino no fim de semana", acrescentou a mesma fonte.



7h14 - China deteta 46 novos casos



A China identificou 46 casos de Covid-19 em 24 horas, dos quais cinco por contágio local, diagnosticados em três regiões.



As autoridades registaram um caso no município de Xangai, três na província de Jiangsu (leste), onde teve início o atual surto, e um na província de Yunnan, sudoeste do país.



Há ainda 41 casos em viajantes oriundos do exterior, diagnosticados nos municípios de Xangai (leste), Pequim (norte) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sudoeste), Fujian (sudeste), Mongólia Interior (norte), Zhejiang (leste), Henan (centro) e Sichuan (sudoeste).



As autoridades de saúde também diagnosticaram 30 infeções assintomáticas, todas importadas, embora Pequim não as conte como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.



6h55 - Ponto de situação