Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI





Só 0,3% das pessoas com vacinação completa infetadas desde janeiro

Portugal está na segunda fase do desconfinamento

"Em cada duas pessoas, uma estará protegida"

Casa Aberta disponível para maiores de 12 anos

Mais de 16.600 pessoas com a vacinação completa contra a Covid-19 foram infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 desdee janeiro, ou seja, 0,3 por cento do total de vacinados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde."Entre janeiro e 8 de agosto de 2021, foram identificados 16.671 casos de infeção em 5.467.487 pessoas com esquema vacinal completo contra a Covid-19 há mais de 14 dias", o que significa que "apenas 0,3 por cento das pessoas vacinadas contraíram o vírus SARS-CoV-2".No conjunto dos casos de infeção, registaram-se 115 em pessoas internadas com diagnóstico principal por Covid-19, a maioria com mais de 80 anos, e 50 com diagnóstico secundário."No mesmo período foram registados 168 óbitos em pessoas com esquema vacinal completo. Destes, 81 por cento (134) tinham mais de 80 anos", assinala a DGS, ao salientar que, "independentemente da realização de mais estudos, a proteção oferecida pela vacina parece reduzir três vezes o risco de morte na população mais idosa".Os mesmos dados mostram ainda que a "pequena proporção de pessoas não vacinadas" com idades mais avançadas é responsável por 40 por cento dos óbitos, o que "reforça a proteção conferida pelas vacinas contra a doença grave e morte".O país está agora em estado de contingência e as regras mudam: mais pessoas nos restaurantes, oito por mesa no interior e 15 nas esplanadas; transportes públicos sem limite de lotação.Os espetáculos culturais e os casamentos e batizados passam a ter uma lotação de 75 por cento.Os serviços públicos funcionam sem marcação prévia, mas, neste caso, apenas a partir de 1 de setembro.O presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, Henrique Barros, avaliou no Telejornal a antecipação de medidas de desconfinamento, face à evolução do processo de vacinação contra a Covid-19.Relativamente à fasquia, já atingida, da vacinação completa de 70 por cento da população, Henrique Barros admite que "é difícil olhar para este valor como um valor mágico".Este fim-de-semana foram vacinados 150 mil adolescentes dos 12 aos 15 anos. O Governo espera que a adesão se mantenha no próximo fim de semana, também ele dedicado à vacinação desta faixa etária.A modalidade Casa Aberta já existe para maiores de 12 anos.